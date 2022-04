Sangiovanni si è rasato i capelli: il cantante di Amici svela il motivo dietro al drastico cambio di look

Sangiovanni, famoso per la sua partecipazione ad Amici, si è rasato i capelli a zero. Il cantante ha svelato il motivo dietro questo particolare gesto, che ha sorpreso molto i suoi fan.

Inaspettato cambiamento per Sangiovanni, ex concorrente del programma Amici, che si è presentato sulle scene con un look totalmente diverso dal solito. La sua folta chioma riccia ha lasciato il posto ad un taglio estremamente corto, simbolo di una rinascita artistica e, probabilmente, personale. Una grande rivoluzione per Sangiovanni, che ha svelato il motivo dietro al drastico taglio.

Sangiovanni e il nuovo taglio di capelli: cosa lo ha spinto verso questo cambiamento

Sangiovanni, uscito l’anno scorso dalla scuola di Amici, si è presentato con un look del tutto diverso. I suoi meravigliosi ricci biondi sono stati sostituiti da una rasatura completa, inaspettata e che ha lasciato a bocca aperta i fan.

Una scelta che, stando alle parole del cantante per Billboard, deriva da una necessità di rivitalizzare la sua figura di artista e portare un nuovo repertorio sul mercato: “Avevo bisogno di un cambiamento perché mi sentivo poco curato e alla deriva. I miei capelli non mi piacevano più, erano troppo pesanti. E poi avere i capelli così oggi è totalmente nel mood della musica che sto per proporre”.

La somiglianza con uno dei professori di Amici: la battuta che unisce maestro e allievo

Il senso dell’umorismo è sempre stata una caratteristica di Sangiovanni che, spiegando le ragioni dietro il cambio di pettinatura, si lascia andare ad una battuta di spirito, citando il suo maestro all’epoca di Amici: “Ora assomiglio a Rudy Zerbi!”.

La risposta del professore non si è fatta attendere e, con ironia e simpatia, ha risposto sotto la foto Instagram che mostra il taglio: “Bravo ti sei tagliato i capelli come me!”. Nonostante la fine della partecipazione di Sangiovanni al programma condotto da Maria de Filippi, il rapporto con Zerbi rimane solido e basato su una grande complicità.