Vladimir Luxuria furiosa con Floriana Secondi all’Isola dei Famosi: “Non fare la rosicona”. Scontro in diretta

Nervosismo all’Isola dei Famosi per Floriana Secondi, che non ha apprezzato una clip in diretta che ripercorre i suoi ultimi giorni in Honduras. La naufraga ha mal digerito la nomination ricevuta da Carmen e Alessandro nella scorsa puntata e nega di avercela avuta con tutto il gruppo, come trasparirebbe dal filmato. In studio Vladimir Luxuria si scaglia contro di lei condannando la sua eccessiva reazione.

Floriana Secondi: nervosismo in Honduras dopo la nomination ricevuta

Le scorse nomination hanno lasciato strascichi importanti all’Isola dei Famosi, soprattutto in Floriana Secondi. La naufraga ha mal digerito, nella scorsa puntata, il voto ricevuto da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro e in questi giorni ha manifestato disaccordi anche con altri naufraghi.

Nella clip andata in onda stasera è emerso come il suo malessere sia stato riversato anche sul resto del gruppo, tuttavia l’ex concorrente del Grande Fratello ritiene che le cose non siano così.

“La storia non è così com’è stata montata. Questo programma non è registrato 24 ore su 24″, il commento della naufraga su quanto visionato nel filmato. “Viene montato in un modo e visto in un modo che non è così. Io non ce l’avevo col gruppo, ovvio che me la sono presa con loro perché all’inizio della nomination ero dispiaciuta” La naufraga nega di aver preso di mira il gruppo intero e afferma di aver avuto quella veemente reazione solo in seguito alla nomination ricevuta.

E torna a ribadire il suo pensiero: “Il programma non monta 24 ore su 24 quello che succede e a volte vengono presi pezzi di qua e di là e sembra che io sia la pazza della situazione. Non è così“.

Vladimir Luxuria contro Floriana Secondi: “Non rosicare dai“

Tuttavia in studio Vladimir Luxuria non ha gradito il comportamento di Floriana e le rivolge una domanda pungente: “Ti volevo chiedere se prima di partecipare a questa edizione de L’Isola dei famosi hai mai visto una puntata dell’Isola dei famosi delle scorse edizioni“.

La naufraga risponde negativamente, scatenando nuovamente l’ironia dell’opinionista: “Ah quindi è per questo che non sapevi dell’esistenza delle nomination. Adesso capisco che sei andata all’Isola dei famosi ad occhi chiusi, senza sapere che persino tu puoi essere nominata come tante altre persone“.

Sentitasi presa di mira, Floriana le chiede: “Vladimir, cosa stai facendo?“. L’opinionista la attacca furiosamente: “Non fare la rosicona, sembri più un castoro che una naufraga.

Non rosicare dai“.