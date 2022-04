Estrazione SuperEnalotto oggi martedì 12 aprile 2022: combinazioni vincenti, numeri Jolly e Superstar, Jackpot

Il primo concorso settimanale del SuperEnalotto va in scena martedì 12 aprile 2022 e mette in palio un montepremi dal valore di ben 186 milioni e 600mila euro. I giocatori saranno nuovamente alle prese con la caccia al Jackpot mastodontico, il secondo più alto di sempre, a partire dalle ore 20:00 di oggi con la speranza che qualcuno riesca a centrare la sestina vincente di giornata in grado di farlo vincere. Segui l’estrazione di oggi e scopri tutti i numeri che compongono la combinazione vincente del nuovo concorso qui sul nostro giornale.

Il concorso andato in scena sabato 9 aprile 2022 ha visto la partecipazione di tanti milioni di giocatori.

L’estrazione ha infatti ingolosito i numerosi giocatori andati come sempre a caccia del Jackpot milionario del SuperEnalotto, senza che però che nessuno di loro sia riuscito nell’impresa di vincere gli oltre 185 milioni di euro messi in palio.

L’estrazione dello scorso sabato non ha dunque regalato il tanto desiderato Jackpot attraverso la sua sestina vincente, visto che nessuno è riuscito a centrare il 6 ne tantomeno qualcuno è riuscito a vincere il secondo premio più alto mettendo a segno il 5+1.

Il bilancio della scorsa estrazione è stato però positivo per più di qualche fortunato giocatore che centrato il punteggio del 5. Stiamo parlando di ben 14 giocatori in grado di potare a casa ben 17 mila euro a testa. La combinazione ha regalato poi altre soddosfazioni quando si è affiancata con il numero Superstar, delle quali citiamo quella messa a segno da sette giocatori capaci di centrare il 4 Stella e di vincere a testa oltre 22 mila euro.

Nell’estrazione di oggi martedì 12 aprile 2022 il Jackpot del gioco continuerà a crescere toccando i 186 milioni e 600mila euro, dando ancora una volta la ppossibilità ai giocatori che qualcuno di loro che prenderanno parte al concorso riescano a centrare la combinazione in grado di regalarlo interamente, riuscendo a ripetere la sensazionale vincita che manca ormai dal maggio 2021.

Gioca al SuperEnalotto responsabilmente

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.