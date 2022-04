NFT, tutti i vip che si sono appassionati al business dei “non fungible token”: da Eminem a Elon Musk

Gli NFT stanno spopolando sul web, per molti sembrano semplici immagini digitali, ma il mondo che gira dietro il business dei certificati digitali, è in continuo aumento e non accenna a rallentare la sua scalata di popolarità. Tanti web influencer e personalità di spicco hanno già scelto di possederne alcuni per i più svariati fini, tra cui quello economico.

NFT, cosa sono i “non fungible token”

NFT è l’ acronimo di “Non-Fungible Token” ovvero certificati di autenticità utilizzati al fine di garantirne al possessore, l’esclusiva proprietà. Si presentano sotto varie forme tra cui le più comuni: immagini, gif e file audio.

“Non fungible” ovvero “non replicabili”, questa è la caratteristica che più interessa a chi sceglie di possederne uno e magari di acquistarlo a caro prezzo. Ogni NFT è assolutamente unico e nessuno, oltre al possessore, può averne uno uguale. Acquistando un NFT si acquista quindi un certificato di unicità dell’oggetto in questione. Qualsiasi NFT simile ad un altro, non sarà mai uguale, un po’ come una replica di un quadro, e il quadro originale. A garantirne l’assoluta autenticità è il sistema di sicurezza “blockchain”.

Nascono nel 2010 ma la loro popolarità è esplosa solo negli ultimi tempi, la loro popolarità è esplosa con un gioco blockchain che consente la compravendita di gattini digitali, acquistabili in criptovalute: CryptoKitties.

NFT, i vip che li acquistano: da Eminem a Elon Musk

Queste opere d’arte vengono utilizzate da un numero sempre maggiore di personaggi famosi, e le loro vendite, hanno già raggiunto cifre record: la più famosa è un’opera d’arte dell’artista Beeple, che è stata battuta all’asta per 69 milioni di dollari.

tra i possessori di NFT spuntano alcuni nomi tra i più noti di ogni settore come: Snoop Dogg, il rapper Eminem , Rob Gronkowsky e Linsday Lohan.

Il Post ci mette a conoscenza degli NFT di Paris Hilton ma sono noti anche quelli di Serena Williams, Tony Hawk, Elon Musk e molti altri.

Sicuramente siamo ancora all’inizio dell’era degli NFT, ma i certificati digitali stanno prendendo sempre più piede e certamente, dietro l’acquisto di un c’è anche la possibilità che questo diventi un vero e proprio investimento di valore per il futuro.