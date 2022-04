Nicolas Vaporidis ha un mancamento all’Isola dei Famosi dopo una sfida di gioco: attimi di panico in diretta

Attimi di paura in diretta all'Isola dei Famosi, con Nicolas Vaporidis che ha accusato un malore al termine di una sfida di resistenza. L'attore è poi rientrato in Palapa rassicurando tutti.

Una prova di gioco all’Isola dei Famosi ha destabilizzato fisicamente Nicolas Vaporidis, nella puntata di ieri sera. L’attore ha dovuto confrontarsi con Roger Balduino nella sfida del ‘girarrosto’, un cult del reality, accusando poi un mancamento una volta tornato in spiaggia. Il naufrago, abbandonata temporaneamente la puntata per sottoporsi alle cure, è ritornato in Palapa spaesato e piuttosto provato, cercando di rassicurare tutti.

Nicolas Vaporidis si sente male dopo la prova del ‘girarrosto’

La temibile sfida del ‘girarrosto‘ è tornata prepotentemente per mettere a dura prova il fisico dei naufraghi dell’Isola dei Famosi.

La prova di gioco, uno dei grandi cult del reality, ha visto sfidarsi Roger Balduino e Nicolas Vaporidis nella puntata di ieri sera. Puntata che ha segnato la definitiva rottura delle coppie, meccanismo che ha accompagnato i naufraghi sino a ieri quando sono state tutte divise a eccezione di Roger Balduino ed Estefania Bernal.

I naufraghi sono ora divisi in due gruppi e sono stati nominati come leader proprio l’attore e il modello, che si sono giocati al ‘girarrosto’ il titolo di leader della settimana. Una prova difficile, di resistenza e forza fisica e mentale, che li ha visti battagliare per oltre tre minuti, sino al tuffo in mare di Vaporidis che ha così sancito la vittoria di Balduino.

L’attore, tornato in spiaggia, ha però sin da subito manifestato segnali di cedimento: giramenti di testa, spaesamento generale, sino ad accasciarsi sulla spiaggia dopo essere stato a testa in giù per tanto tempo.

Nicolas Vaporidis rientra in Palapa e rassicura tutti: “Sto bene“

Colto da malore, Nicolas Vaporidis ha provvisoriamente abbandonato la diretta per sottoporsi alle cure mediche necessarie in quel momento.

La puntata è proseguita con le nomination e, a seguire, con l’immediato rientro in Palapa dell’attore accolto da Alvin e dagli applausi dei suoi compagni di viaggio.

Visibilmente provato dalla difficile sfida, si è seduto al fianco di Guendalina Tavassi cercando sin da subito di rassicurare tutti: “Sto bene, sono un po’ stordito, scusate, ma tutto bene“.

Il naufrago ha faticato a pronunciare parole e a concludere le frasi, segnali del mancamento avuto in precedenza. Su invito di Ilary Blasi è però riuscito a fare la sua nomination palese, votando Gustavo Rodriguez. Proprio il papà di Jeremias e l’attore, assieme a Nick Luciani dei Cugini di Campagna, sono finiti in nomination questa settimana.