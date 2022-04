Sonia Lorenzini vittima di un attacco di panico, il racconto dell’ex gieffina: “La paura che cresceva”

Attraverso un lungo e sofferto post, Sonia Lorenzini ha spiegato ai followers di aver vissuto un attacco di panico nelle ultime ore. Il racconto dell'esperienza da incubo: "Come un fulmine a ciel sereno".

Non sono state ore semplici quelle recentemente vissute da Sonia Lorenzini che, su Instagram, si è lasciata andare a un lungo e sofferto racconto. L’ex tronista di Uomini e donne ha infatti confessato ai followers di aver subito un attacco di panico, il primo della sua vita, e di aver avuto paura di morire. “Mi sono trovata completamente spiazzata” la confessione a cuore aperto.

Sonia Lorenzini vittima di un attacco di panico: il lungo racconto

“È stato come un fulmine a ciel sereno… e poi mi si è aperta una scatola piena di mille sintomi fisici.

Ma la cosa più brutta che ho sentito è stata la sensazione di avere il cuore in collasso e che fossi sul punto di morire, così da un momento all’altro“: si apre con queste parole il lungo e sofferto post condiviso da Sonia Lorenzini sul proprio profilo Instagram.

L’ex tronista di Uomini e donne, conosciuta anche per aver preso parte al Grande Fratello Vip nella scorsa edizione, ha raccontato a cuore aperto ai suoi followers di aver subito un attacco di panico, il primo della sua vita.

La ragazza confessa di aver avuto seriamente paura e non si sarebbe minimamente immaginata di vivere un’esperienza così spiazzante: “Non ero pronta ad una cosa del genere mi sono trovata completamente spiazzata, nel mio immaginario ho sempre pensato fosse un’esperienza che succede agli altri o che vedevo in televisione e non sapevo minimamente cosa fare ma specialmente cosa stesse succedendo“.

Sonia Lorenzini e il timore che “si possa ripetere“

Sonia Lorenzini a mente lucida ricorda benissimo i dettagli di quanto vissuto, oltre alle sensazioni provate: “Credo non dimenticherò mai il mio primo attacco di panico ( spero l’ultimo ) la paura che cresceva in modo esponenziale , la sensazione che fossi completamente separata dal mio corpo , la mia testa ha fatto davvero questo sul mio corpo????

Pensavo poi fosse qualcosa che passava nel giro di non molto tempo , invece sono qui a scrivere della cosa con l’ansia e la paura che mi si possa ripetere da un momento all’altro…“.

Superato questo difficile momento, Sonia Lorenzini si chiede ora cosa possa succedere se dovesse ricapitare e magari, in quel frangente, si trovasse da sola: “E se mi succedesse mentre sono sola? Chi mi soccorrerebbe… so che sono tantissime le persone che ne soffrono e solo chi l’ha vissuto può capire realmente di cosa io stia parlando…“. Infine, l’invito ai followers a raccontarsi così come ha fatto lei: “Se vi è successo e avete voglia di condividere la vostra esperienza fatelo“.