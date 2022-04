Sparatoria e allarme bomba in metropolitana a New York: ci sono feriti e vittime. Le immagini

Paura a New York, in questi minuti è in corso un’operazione di polizia causa di una sparatoria seguita da un allarme bomba nella metropolitana a Brooklyn. Al momento le informazioni sono frammentarie anche nel numero dei feriti e delle vittime. Sui social circolano già le prime immagini.

Al momento sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto, si cerca un uomo con un giubbone arancione.

Sparatoria e allarme bomba nella metro di New York

Tutto ha avuto inizio alle 8.30 del mattino ora locale, nella linea delle metro D,N,R stazione Sunset Park, tra la 36esima strada e la 4th avenue. Al momento il bilancio dei feriti è ancora da accertare, oscilla tra i 4 e i 5 ma si tratta di informazioni da confermare.

Multiple people shot at 36 street station by two people in #sunsetpark. All are currently being transported to the hospital #NewYork #Brooklyn pic.twitter.com/SrpVxMhLrq — BofD INFIDEL VETERAN (@CREEKWARRIOR47) April 12, 2022

Stando ad una prima ricostruzione sarebbe avvenuta una esplosione, o una serie, seguita da una violenta sparatoria che ha coinvolto i passeggeri. Sul posto sono giunti vigili del fuoco, polizia, forze speciali e anche gli artificieri.

Cosa sta succedendo a New York: parla la polizia

Al momento le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto, al New York Times ha parlato un funzionario della polizia ha detto che dalle prime indagini 5 persone sarebbero state uccise. La polizia era alla ricerca di un uomo con una maschera anti-gas e un giubbotto arancione.

Gli agenti sono stati chiamati intorno alle 8.30 e alcune telefonate riportano fumo all’interno della stazione.

I treni sono stati fermati e sono in ritardo a causa della chiusura della stazione per le indagini.

⚠️🇺🇸#URGENT: Several people shot and multiple explosives found at New York City subway station#Brooklyn l #NY

Police confirm explosive devices are present at the 36th Street station. Several people are down. Trains are being halted.

More information as it becomes available! pic.twitter.com/9HFIY2SSOP — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) April 12, 2022

Al momento il portavoce del sindaco non ha ancora commentato pubblicamente perché le notizie sono ancora scarne, mentre ad Associated Press, il portavoce dei vigili del fuoco di New York ha detto che sono stati loro a ricevere per primi una segnalazione di fumo all’interno della stazione. Quando sono arrivati sul posto hanno trovato persone colpite e ordigni esplosivi non esplosi.