Autista sviene mentre è alla guida del suo Tir. Poliziotto si lancia alla guida e sventa la tragedia

Molti penseranno che sia la scena di un film d’azione, ma in realtà è accaduto davvero sulla strada statale 379. Un camionista, infatti, è svenuto alla guida, ma il suo Tir non si è fermato continuando a procedere a zig zag sull’asfalto. Tutto però si è concluso nei migliori dei modi grazie al coraggio e ai riflessi pronti di un agente che ha impedito che l’episodio si concludesse in una tragedia.

Conducente di un Tir sviene mentre è alla guida

La vicenda si è svolta sulla strada statale 379 che collega le città di Bari e Brindisi. Alla guida di un Tir vi era un conducente svenuto che però con il piede continuava a premere sul pedale dell’acceleratore.

Il suo Tir di cui, seppur privo di sensi, si trovava alla guida, infatti, non fermava la sua folle corse e continuava a procedere a zig zag sulla strada.

Agente di polizia si lancia per fermare il Tir

Una volante della polizia ha notato la strana corsa del grande mezzo ed è riuscita ad affiancare il Tir. Un agente è persino riuscito a salire a bordo della cabina. Dopo aver spostato il conducente privo di sensi, l’agente ha impugnato il volante prendendo il controllo del camion evitando quindi il disastro e la tragedia e fermando finalmente la corsa impazzita del mezzo.

Dopo aver fermato il mezzo, il camionista è stato subito trasportato in ospedale dagli agenti per alcuni accertamenti. Dalle notizie riportate, però, sembra che le sue condizioni di salute siano sotto controllo e non dovrebbero esserci motivi di preoccupazione.

La strada statale 379

La strada statale 379 di Egnazia e delle Terme di Torre Canne corre lungo la costa dei trulli nella provincia di Brindisi. È un prolungamento della strada statale 16 che per un tratto abbandona il mare e per correre nell’entroterra.