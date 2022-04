Reazione a catena cambia: buone notizie per i fan del quiz campione di ascolti di Rai1

Una vera e propria Reazione a catena dalla lunga durata si innesterà nel palinsesto di Rai1 dalla prossima estate e terminerà in quello invernale. Il quiz campione di ascolti delle estati italiane condotto da Marco Liorni sembra avere tutte le intenzioni di voler provare una nuova ed entusiasmante avventura a colpi di giochi di parole.

La Reazione a catena non si fermerà: il quiz allunga la sua programmazione

Sembra proprio, infatti, che il game show condotto dall’ex inviato del Grande Fratello possa continuare ad andare in onda per 6 mesi di fila, scalzando di fatto L’Eredità e dando il via ad una interessante staffetta tra i due programmi.

Le indiscrezioni sul prolungamento di programmazione del famoso quiz basato sui giochi di parole.

Marco Liorni ed il game show più amato dell’estate sono pronti a stupire i propri appassionati con una grande novità molto interessante. Stando a quello che rilancia davidemaggio.it sembra che la prossima Reazione a catena che partirà agli inizi di giugno su Rai1 non avrà nessuna intenzione di fermarsi.

Rai1 spera così di prolungare il successo del programma riscontrato nella fascia giornaliera dell’estate in un contesto differente come quello autunnale occupato dall’altro mostro sacro de quiz della televisione pubblica.

L’esperimento consentirà così di dividere perfettamente in due la programmazione annuale della fascia pre-serale di Rai1, alternando gli amati e rassicuranti volti di Marco Liorni e Flavio Insinna.

Reazione a Catena, la concorrente Lucia Menghini morta: le parole di Liorni

Ed è di pochi giorni fa, invece, la terribile notizia della morte di Lucia Menghini, storica concorrente proprio di Reazione a Catena.

La Menghini ha avuto un incidente stradale mentre si trovava in vacanza: la notizia della morte è stata data proprio da Marco Liorni.

“Ciao Lucia, riposa in pace. Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista“, aveva scritto.