Ultima fermata in onda con il finale di stagione: le anticipazioni dell’ultima puntata di Simona Ventura

Mercoledì 13 aprile 2022 su Canale 5 si conclude il viaggio delle coppie in crisi di Ultima fermata. Nella prima serata di oggi il nuovo love show raccontato da Simona Ventura affronta la sua ultima puntata sperando di dare alle coppie le risposte che cercano, in modo da capire se questa crisi sia solo passeggera o se oppure sono arrivate veramente al capolinea. La nuova creatura nata dalla fortunata collaborazione tra la Fascino P.g.t e Mediaset dal punto di vista degli ascolti ha vissuto di fasi alterne e spera di coinvolgere maggiormente il pubblico con il finale della sua prima stagione, proponendo l’ultimo viaggio alla ricerca dell’amore e delle serenità perduti in nome di gelosie ed insicurezze da superare al fianco di professionisti del settore.

Ultima fermata: la quarta puntata della trasmissione

Si conclude oggi mercoledì 13 aprile 2022 il racconto del nuovo love show di Canale 5. Il pubblico della rete si troverà di fronte alla puntata finale della trasmissione nelle quale vecchie coppie già viste lo scorso appuntamento e nuove coppie in crisi capiranno cosa fare con le loro ormai travagliate storie d’amore.

Il quarto appuntamento con Ultima fermata va in onda con la narrazione di Simona Ventura a partire dalle ore 21:30 circa per svelare il gran finale della prima stagione che porta lo zampino riconoscibile della Fascino P.g.t..

Ultima fermata: le coppie della quarta puntata. Le anticipazioni del finale di stagione

La quarta puntata del programma ci mostrerà innanzitutto la fine del raconto che ha visto protagonisti la coppia barese formata da Luca e Stefania. Nelle immagini del promo che lancia il finale di stagione vediamo infatti i due alla resa dei conti, seduti uno di fronte all’altro.

Mentre la donna sembra essere più determinata che mai, l’uomo, farfallone come sempre, sorride sornione in attesa del verdetto definitivo sulla loro storia martoria dai suoi tradimenti.

I tradimenti saranno al centro del racconto della storia di Giuseppe e Celeste, con il primo che ha sbagliato facendo soffrire la compagna che sembra essere arrivata ad un punto di svolta. Spazio infine per Marco e Valentina e la loro crisi fatta di restrizioni e pesantezza, visto che lui la sente come una mamma per quanto le sta addosso mentre lei non si sente amata. Cosa decideranno di fare?