Estrazioni Lotto estrazione giovedì 14 aprile 2022: quali saranno i numeri vincenti

Il gioco del Lotto mette in scena un nuovo concorso giovedì 14 aprile 2022 a partire dalle ore 20:00. Le estrazioni saranno effettuate dalle storiche sedi di Roma, Milano e Napoli e tutti i numeri saranno resi noti a partire da qualche minuto dopo la fine del sorteggio. Qui sul nostro giornale puoi controllare tutti i numeri estratti oggi a partire da qualche proprio dalle ore 20:00 per scoprire se hai messo a segno una vincita. Leggi tutti i numeri estratti oggi.

Intanto oggi giovedì 14 aprile 2022 si terranno anche le estrazioni del Million day, senza dimenticate il nuovo concorso del Superenalotto.

Ai link puoi controllare tutte le ultime estrazioni delle due lotterie.

Lotto: i dati dell’estrazione di martedì 12 aprile 2022

Prima che gli appassionati si immergano in questa nuova giornata di estrazione, facciamo il punto su cosa sia successo nell’ultima estrazione del Lotto tenutasi martedì 12 aprile 2022.

Partiamo col dire che come spesso accade sono stati impegnati tanti giocatori, tutti andati alla ricerca della fortunata in grado di regalargli i tanti premi disponibili nella Lotteria.

Dalle storiche sedi di Roma, Milano e Napoli le estrazioni sono state effettuate a partire dalle ore 20:00 ed i risultati sono stati consultabili da qualche minuto dopo su tutte le piattaforme di riferimento oltre che con la consueta rubrica che teniamo sulle nostre pagine.

Riportiamo il risultato dei sorteggi nella tabella qui sotto, specificando le ruote e l’ordine dei numeri estratti:

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr. Bari 61 44 50 41 30 Cagliari 68 4 47 25 78 Firenze 1 35 2 53 69 Genova 90 73 71 82 81 Milano 39 21 72 47 38 Napoli 58 16 86 25 39 Palermo 5 33 27 53 54 Roma 18 20 69 25 78 Torino 25 50 41 69 36 Venezia 10 43 40 82 88 Nazionale 27 17 66 60 34

Estrazioni del Lotto: le vincite messe a segno regione per regione il 12 aprile 2022

In seguito all’estrazione cerchiamo qui di fare un bilancio delle vincite tenutesi tre giorni fa, con i numeri che hanno dato tante soddisfazioni ai giocatori che hanno preso parte al concorso, donando loro delle vincite sparse in tutte le regioni d’Italia.

La tabella sottostante riporta tutte le vincite di martedì 12 aprile 2022 che si sono verificate regione per regione, specificando anche l’ammontare delle vincite riscontrate:

Regione Vincite Ammontare ABRUZZO 2,989 128.881,00 € BASILICATA 1,080 27.186,00 € CALABRIA 3,505 131.001,00 € CAMPANIA 10,403 450.141,00 € EMILIA ROMAGNA 9,524 377.541,00 € FRIULI VENEZIA GIULIA 2,872 111.457,00 € LAZIO 11,018 451.475,00 € LIGURIA 4,915 158.233,00 € LOMBARDIA 26,274 812.469,00 € MARCHE 3,135 146.192,00 € MOLISE 711 48.132,00 € PIEMONTE 10,704 341.579,00 € PUGLIA 10,911 333.174,00 € SARDEGNA 4,460 162.794,00 € SICILIA 10,467 379.222,00 € TOSCANA 5,455 210.035,00 € TRENTINO ALTO ADIGE 1,297 46.082,00 € UMBRIA 1,415 46.508,00 € VALLE D’AOSTA 330 11.614,00 € VENETO 11,341 430.720,00 €

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.