Jovana Djordjevic si ritira dall’Isola dei Famosi, l’annuncio di Alvin a inizio puntata: il motivo

Annuncio importante di Alvin a inizio puntata all’Isola dei Famosi. L’inviato, collegatosi con Ilary Blasi per dare il via alla diretta di stasera, ha annunciato l’assenza in Palapa di Jovana Djordjevic. La modella, come da lui spiegato, ha riscontrato un problema medico e ha così dovuto ritirarsi ufficialmente dal gioco: una defezione che ha colto tutti di sorpresa.

Jovana Djordjevic lascia l’Isola dei Famosi: il motivo del ritiro

All’Isola dei Famosi viene dato annuncio di una defezione a inizio puntata, nella diretta di questa sera. Ilary Blasi, collegatasi con la Palapa, ha ricevuto da Alvin una comunicazione importante che riguarda una delle naufraghe in gioco, assente stasera in Honduras: si tratta di Jovana Djordjevic.

L’inviato ha infatti specificato come la modella non sia oggi presente in Palapa per una motivazione ben precisa.

“C’è una seduta vuota tra i nostri naufraghi, infatti vi do la comunicazione che Jovana, nonostante avesse una gran voglia di fare parte di questo reality, ha un problema medico, e ci tengo a precisare per nulla grave“: così Alvin ha motivato l’assenza della Djordjevic. La quale, per via del guaio fisico che l’ha vista coinvolta, non ha potuto fare altro che ritirarsi dal gioco, abbandonare l’Honduras e prepararsi al ritorno immediato in Italia: “Le regole del nostro gioco ci impediscono di averla qui sulla nostra Playa.

Quindi facciamo un appaluso a Jovana“. Dallo studio Ilary Blasi accoglie questa comunicazione di Alvin, annunciando di accogliere presto in studio la Djordjevic: “Allora aspetteremo Jovana qui in studio, a Milano“.

Jovana Djordjevic: il suo breve percorso all’Isola dei Famosi

Un ritiro che ha il sapore della beffa per Jovana Djordjevic, che solo dalla scorsa puntata ha iniziato il suo percorso effettivo all’Isola dei Famosi in Palapa.

La modella, infatti, sin dall’inizio dell’edizione ha sempre vissuto a Playa Sgamada, la spiaggia secondaria dove vengono indirizzati i concorrenti eliminati dal televoto, per concedere loro una seconda possibilità.

La modella, solo la scorsa puntata, ha ottenuto l’accesso in Palapa e dunque l’ingresso effettivo del gioco. Questo grazie al televoto flash, vinto contro Lory Del Santo e Marco Cucolo. Tuttavia il problema fisico che l’ha vista coinvolta l’ha portata, dopo pochissimi giorni, ad abbandonare le scene. In attesa di aggiornamenti ufficiali sul suo stato di salute, seppur non grave come spiegato da Alvin, Jovana Djordjevic non è più una concorrente di questa edizione de L’Isola dei Famosi.