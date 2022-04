La polizia ferma un’auto ma il conducente non c’è: il video degli agenti spiazzati diventa virale 

Un video diventato virale in pochi giorni mostra dei poliziotti mentre fermano un'auto ma alla guida non c'è nessuno. Lo sconcerto degli agenti scatena le risate dei passanti. Svelato il mistero sull'auto.

Durante un controllo di routine per le strade di San Francisco, una pattuglia ferma un’auto. La vettura accosta e si ferma. Fino a qui tutto normale se non fosse che, avvicinandosi al finestrino, il poliziotto scopre che al volante non c’è nessuno. Il video che riprende gli agenti spiazzati ed increduli ha fatto il giro del mondo diventando virale.

I poliziotti alla ricerca del conducente ‘fantasma’: il video è virale

La divertente vicenda è accaduta qualche giorno fa in California. Una pattuglia della polizia presidiava le strade della città californiana per alcuni controlli di routine. Ad un certo punto, i poliziotti intimano l’alt ad un’auto che stava circolando con i far spenti malgrado fosse notte.

La vettura, un taxi, rallenta, accosta e si ferma a bordo strada. Un poliziotto si avvicina al finestrino del conducente ma non vede nessuno. Spiazzato, controlla nei sedili posteriori e poi ritorna dai suoi colleghi. Il taxi riparte e la macchina della polizia lo segue per pochi metri, sino a quando non si ferma (diligentemente) in uno spazio più sicuro della carreggiata per la sosta.

Questa volta a scendere dall’auto sono 2 agenti che iniziano ad ispezionare l’abitacolo alla ricerca del guidatore fantasma.

Uno di loro si mette addirittura al telefono, probabilmente in cerca di spiegazioni. Un manipolo di passanti inizia a seguire la vicenda e, quando si palesa il fatto che si tratti di una macchina a guida autonoma scoppiano le prime risate. L’esilarante vicenda viene ripresa da un passante e il video diventa virale facendo il giro del mondo.

Police car pulls over autonomous car in the San Francisco and it tries to get away pic.twitter.com/Tprow2kLA0 — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) April 10, 2022

La polizia ferma un’auto senza guidatore: era un robotaxi Cruise

La vettura protagonista di questa simpatica vicenda è un robotaxi Cruise, un’auto a guida autonoma prodotta dalla General Motors.

Il servizio di taxi senza conducenti è stato introdotto a San Francisco da poco più di un mese e probabilmente la vettura stava facendo un giro di collaudo quando è stata fermata dalla polizia.

Poco dopo infatti è arrivata la dichiarazione ufficiale della compagnia Cruise che ha precisato: “Nessun problema: la vettura si è fermata all’alt della polizia e poi si è spostata nel luogo più sicuro per il traffico, tutto come previsto. Ora lavoreremo a stretto contatto con il Dipartimento di polizia per una migliore sinergia e per un approccio ottimale con i nostri veicoli a guida autonoma.”