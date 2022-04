L’isola dei famosi 2022 anticipazioni, cosa succede stasera e quale naufrago rischia l’eliminazione definitiva

Il reality entra nel vivo dopo aver diviso le coppie ed aver messo in due squadre differenti i naufraghi che le componevano. Su Canale 5 a partire dalle ore 21:30 di giovedì 14 aprile 2022 va in onda il nuovo appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi che riserverà molte sorprese e sfide avvincenti. L’ottava puntata de L’isola dei famosi chiarirà in primis chi abbandonerà la spiaggia principale tra Nicolas Vaporidis Gustavo Rodriguez e Nick Luciani per la volta di Playa Sgamada dove il pubblico decreterà l’eliminazione definitiva di un Vip. Durante la puntata non mancheranno poi le prove leader e ricompensa coordinate da Alvin e commentate dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

L’isola dei famosi: l’ottavo appuntamento con Ilary Blasi

Giovedì 14 aprile 2022 su Canale 5 va in onda un nuovo entusiasmante appuntamento con L’isola dei famosi che farà entrare nel vivo della competizione i naufraghi ormai divisi in due gruppi dopo la rivoluzione di settimana scorsa.

Il pubblico si godrà le gesta dei naufraghi dispersi in Honduras a partire dalle ore 21:30 quando andrà in onda la trasmissione condotta da Ilary Blasi in compagnia degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino ed in collegamento con l’amatissimo Alvin.

L’isola dei famosi: le anticipazioni e dell’ottava puntata

Sarà una puntata ricca di sfide quella in onda questa sera su Canale 5. Come riportano le anticipazioni lanciate dal sito mediasetplay.it, durante la puntata si fronteggeranno i due gruppi dei Tiburon e delle Cucaracha dando vita a duelli imperdibili come quello tra Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro ed anche quello tra Guendalina Tavassi ed Estefania Bernal.

Non mancheranno poi la prova ricompensa e quella leader che metteranno a dura prova i naufraghi in cerca di un nuovo leader e di qualcosa da mangiare.

Per Clemente Russo sarà poi il tempo di affrontare una decisione cruciale nella quale dovrà scegliere tra il cuore ed il gioco mentre uno tra Nicolas Vaporidis Gustavo Rodriguez e Nick Luciani dovrà andare a Playa Sgamada per affrontare il televoto per l’eliminazione definitiva.