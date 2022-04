Previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta: Italia divisa in due tra clima mite e clima più freddo

Tra clima più mite e soleggiato e clima più freddo e ventoso Pasqua e Pasquetta dividono l’Italia in due. Le previsioni meteo per domenica 17 e lunedì 18 aprile 2022.

Specialmente durante le festività primaverili il clima è il nostro migliore alleato per decidere come festeggiare le ricorrenze. Quest’anno molto probabilmente solo i più temerari riusciranno a trascorrere Pasqua e Pasquetta con un bel pic-nic all’aperto. Il clima mite degli ultimi giorni, infatti, sarà presto sostituito da un fronte freddo che, in discesa dall’Europa orientale, arriverà verso la nostra penisola e porterà ad un brusco cambiamento dei climi caldi e miti che abbiamo vissuto negli ultimi giorni.

Questo brusco cambio di rotta del clima, tuttavia, non dovrebbe sorprendere essendo in aprile, il mese dell’anno con il clima più imprevedibile.

Nonostante tutto, conosciamo nel dettaglio le previsioni meteo per Pasqua, domenica 17 aprile, e Pasquetta, lunedì 18 aprile.

Meteo per la domenica di Pasqua, 17 aprile

Le temperature fredde e il clima perturbato faranno il loro ingresso già nella notte tra sabato 16 e domenica 17 aprile. Il tempo inizierà il suo peggioramento prima sulle regioni centro-settentrionali, poi le perturbazioni scenderanno anche verso le regioni del Sud. Durante la giornata di Pasqua un po’ in tutta Italia saranno possibili rovesci, temporali e persino qualche grandinata locale.

Il clima per il lunedì di Pasquetta, 18 aprile

La giornata di lunedì 18 aprile sarà connotata da climi freddi, ma sarà pur sempre soleggiata. In montagna e sul versante dell’Adriatico le temperature sembreranno quasi invernali. Un brusco calo delle temperature (anche di 10°C rispetto a quelle degli scorsi giorni), infatti, interesserà le regioni centro-meridionali adriatiche e le zone dell’Appennino.

Al Nord e sul versante del Tirreno, invece, la Pasquetta sarà più mite. Lungo tutta la nostra penisola non dovrebbero presentarsi piogge.

In Molise, Puglia, Calabria e Sicilia la Pasquetta sarà festeggiata con forti venti che manterranno le temperature piuttosto basse.

Nel resto d’Italia, specialmente al Nord, invece, il sole farà capolino rendendo possibile organizzare pic-nic e gite fuori porta. Qui le temperature potranno salire anche oltre i 20°C.