Quarta dose di vaccino anti-Covid, le date per le prime somministrazioni e i dettagli per prenotarsi

Sono iniziate le somministrazioni della quarta dose di vaccino contro il Coronavirus. Chi sono le persone che riceveranno il secondo richiamo vaccinale e cosa bisogna fare per prenotarlo: tutti i dettagli da conoscere.

Quarta dose di vaccino anti-Covid, chi la può ricevere e quali sono le tempistiche

La quarta dose di vaccino è ora realtà, con l’avvio delle prime somministrazioni in numerose Regioni e l’apertura delle prenotazioni. Le raccomandazioni espresse dal Ministero della Salute, dall’Agenzia Italiana del Farmaco Aifa, dall’Istituto Superiore di Sanità Iss e dal Consiglio Superiore di Sanità Css indicano come destinatari della quarta dose le persone con più di 80 anni e i soggetti più fragili appartenenti alla fascia 60-79 anni.

Riceveranno il secondo booster di vaccino anche i residenti nelle Rsa e le persone immunocompromesse. I vaccini utilizzati saranno a mRna e potranno essere somministrati a partire da 120 giorni (4 mesi) dalla terza dose.

Cosa fare per ricevere il secondo booster in Lazio e Lombardia

Chi si è ammalato di Covid dopo aver ricevuto tre dosi di vaccino al momento non sarà richiamato per ricevere anche la quarta dose, secondo quanto si legge nella nota diffusa da Ministero, Aifa, Iss e Css.

In Lazio, le prenotazioni sono disponibili sul portale dedicato della Regione a partire dal 12 aprile. È anche possibile richiedere la prenotazione al proprio medico di base oppure in farmacia. In Lombardia, le somministrazioni iniziano oggi, 14 aprile, e potranno avvenire anche nelle farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale. Le prenotazioni sono aperte da martedì 12 aprile e possono avvenire tramite il sito dedicato alla campagna vaccinale della Regione.

Finora, le prenotazioni ricevute sono 7.572 tra over 80 e soggetti con fragilità.

Quarta dose di vaccino in Piemonte e Toscana, quando si comincia

In Piemonte la somministrazione del secondo booster è iniziata ieri, 13 aprile, e sarà rivolta a 340.000 over 80 che hanno già ricevuto il primo booster.

30.000 sono gli ultraottantenni ospiti nelle Rsa, mentre saranno convocati anche 117.000 piemontesi over 60 che presentano fragilità. In Toscana, il portale regionale dedicato si attiverà in data odierna e da venerdì inizieranno le prime somministrazioni all’interno delle case di riposo. Per tutti gli altri cittadini toscani interessati dal richiamo, le vaccinazioni partiranno da martedì 19 aprile.