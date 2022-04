Un bambino ha un tappo incastrato in gola e corre dall’insegnante per essere salvato: il video dell’intervento

Su Twitter è da poco stato pubblicato un video dove si vede un bambino di terza elementare che chiede aiuto alla maestra perché non riesce a respirare. Bloccato in bocca ha un tappo di bottiglia che gli istruisce le vie respiratorie. Quando l’insegnante se ne accorge, interviene con la manovra di Heimlich. Che cos’è e come si svolge questa manovra.

Il bambino non riesce a respirare per il tappo bloccato in bocca e la maestra lo salva

L’ ABC News ha da poco pubblicato su Twitter un video accompagnato da questa didascalia: “IN SOCCORSO: Un’insegnante del New Jersey è entrata in azione per aiutare a salvare uno studente di terza elementare che aveva un tappo di bottiglia bloccato in gola”.

TO THE RESCUE: A New Jersey teacher jumped into action to help save a third-grade student who had a bottle cap stuck in his throat. https://t.co/hGoOdo4QsI pic.twitter.com/9jesjc9jOu — ABC News (@ABC) April 13, 2022

Dal video si vede un bambino che, mentre gioca con una bottiglia, rimane con il tappo incastrato nella gola. L’oggetto blocca le vie respiratorie e non permette al bimbo di respirare. Il bambino corre a chiedere aiuto alla maestra che prontamente interviene.

L’insegnate prende subito il bambino alla spalle e inizia a svolgere una manovra per far uscire l’oggetto dalla bocca. Dopo qualche tentativo il tappo esce e il bimbo torna a respirare. Sono stati attimi di panico per l’intera classe e la maestra stessa che, grazie alla conoscenza della manovra di Heimlich, ha potuto salvare la vita di un suo alunno.

Che cos’è la manovra di Heimlich

La manovra di Heimlich è una tecnica di primo soccorso che va messa in pratica in caso di rischio di soffocamento causato da un’ostruzione delle vie respiratorie.

Si tratta di una procedura semplice e che può essere praticata da tutti, a patto che si sappiano fare i giusti passaggi. Per impararla basta seguire dei corsi appositi che spesso sono organizzati gratuitamente dagli ospedali, dalla croce rossa e anche nelle scuole. Questa manovra può essere applicata su individui di qualsiasi sesso ed età, purché abbiano compiuto l’anno di età e si deve svolgere solo se si è sicuri che la persona abbia un oggetto bloccato nelle vie respiratorie.