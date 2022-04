Uomini e Donne, Perché Maria De Filippi difende spesso Pinuccia: arriva l’indiscrezione sulla conduttrice

Tra le dame di Uomini e Donne che negli ultimi tempi hanno maggiormente attirato l’attenzione c’è senz’altro Pinuccia, ex infermiera di 79 anni originaria di Vigevano. La donna ha dimostrato di avere un carattere forte e spesso è arrivata allo scontro nello studio di Maria De Filippi – che tuttavia da difende da ogni critica avanzata dagli altri protagonisti del programma. Il perché di questo atteggiamento protettivo è stato recentemente svelato su un noto giornale.

Maria De Filippi e il suo rapporto con Pinuccia di Uomini e Donne

Nei suoi trent’anni di carriera Maria De Filippi ha dimostrato non solo di essere un’ottima conduttrice, ma anche di non avere affatto peli sulla lingua e di essere sempre pronta a mettersi in discussione o commentare anche duramente l’atteggiamento dei protagonisti dei suoi programmi (di recente ha fatto una sfuriata ad alcuni cavalieri di Uomini e Donne).

Per questo non è passato inosservato l’atteggiamento che la donna ha nei confronti di Pinuccia, una delle nuove dame del suo dating show su Canale 5. L’ex infermiera di Vigevano si è sempre mostrata molto diretta durante lo show e proprio per questo non sono mancati gli scontri con gli altri volti noti del salotto rosa.

Eppure la Regina di Mediaset ha un atteggiamento sempre piuttosto pacato nei suoi confronti, difendendola spesso anche dalle critiche che le vengono rivolte. Il perché di questo “senso di protezione” lo ha spiegato una fonte anonima (vicina a Uomini e Donne) alla rivista Nuovo Tv – come riportato in queste ore da diversi portali di gossip.

Stando a quanto spiegato da questa misteriosa figura, Maria De Filippi rivedrebbe in Pinuccia la sua amata mamma, venuta a mancare nell’ormai lontano 2012. Non solo infatti la madre si chiamava Giuseppina (detta Pina) e aveva un carattere piuttosto forte – come ha raccontato spesso la conduttrice durante vecchie interviste – ma anche alcuni dettagli dell’aspetto fisico le rendono piuttosto simili (come il colore il taglio di capelli).

Ci sarebbero dunque diversi punti di contatto tra le due figure e per questo, prosegue la fonte, la De Filippi “Appare sempre ben disposta verso di lei, anche se a volte la signora di Vigevano non è facile da sopportare” (queste le parole riportate in queste ore da Gossip e Tv).

Chi è Pinuccia, la dama di Uomini e Donne con un difficile passato

Pinuccia Della Giovanna è la dama quasi 80enne di Vigevano che in questo periodo sta facendo parlare moltissimo di sé.

La donna è un’ex infermiera vedova da circa tre anni e mezzo (suo marito è scomparso dopo aver lottato contro una difficile malattia), mamma di due figli e nipoti del piccolo Ryan.

La sua infanzia non è stata della più semplici, come ha raccontato durante il video di presentazione del programma: dopo aver perso la mamma alla tenera età di 4 anni, ha trascorso un periodo nell’orfanotrofio di Vigevano – città in cui vive ancora oggi e che spesso è al centro dei suoi racconti.

La dama non ha ancora trovato l’amore a Uomini e Donne, ma per un periodo si è frequentata con Alessandro; i due sono spesso usciti insieme ma sembra che non sia scattata la scintilla, solo una bella amicizia.

Nel corso del programma ha anche rifiutato Bruno, arrivato nel programma proprio per conoscere Pinuccia.