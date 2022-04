Bambino di 4 anni senza imbragatura di sicurezza al Luna Park: tragedia sfiorata su una giostra

Tragedia sfiorata in un Luna Park di Sydney, dove un bambino di 4 anni si trovava su una giostra quando l’imbragatura si è aperta lasciandolo senza alcuna protezione. Che cosa è successo e come è stato possibile salvarlo.

Bimbo di 4 anni senza protezioni su una giostra: il terribile incidente

L’incidente è avvenuto in un Luna Park di Sydney, il Royal Easter Show, quando un bambino di 4 anni è salito su una giostra assieme ad altri coetanei. Secondo le prime ricostruzioni, però, a lui non sarebbero state controllate le imbragature di sicurezza. All’inizio della corsa, quando la giostra si stava alzando, l’imbragatura del bambino si è aperta all’improvviso.

Appena gli spettatori si sono resi conto della situazione sono rimasti inorriditi e hanno iniziato a chiedere di fermare la giostra. L’operatrice dello stand ha subito cercato di fermare la corsa ma non è riuscita a riportarla completamente a terra.

Quindi, a corsa ferma, un papà è intervenuto e ha convinto il ragazzo a lanciarsi tra le sue braccia. La mamma del piccolo, che era presente davanti alla giostra, si è trovata costretta a guardare l’incidente senza poter fare niente.

Le parole dei testimoni e le conseguenze per la giostra

Dopo che uno dei presenti è riuscito a mettere in salvo il piccolo protagonista di questa disavventura, i genitori hanno subito riabbracciato il loro bambino, cercando di capire come si sentisse.

Il bimbo, affetto da un disturbo dello spettro autistico, avrebbe avuto difficoltà a spiegare come si sentisse.

Alcuni testimoni sono stati intervistati dal The Daily Telegraph e hanno commentato il terribile incidente che avrebbe potuto concludersi in tragedia. Un presente ha detto: “Semplicemente non hanno tirato giù la sua imbracatura, non lo hanno controllato“. Un altro ha ancora detto: “Gli spettatori hanno dovuto urlare perché la corsa fosse fermata“.

Ora la giostra è chiusa e potrebbe rimanere ferma per il resto dell’evento. Nel frattempo gli operatori del Luna Park hanno avviato un’indagine per capire cosa sia successo: secondo alcuni testimoni, non sarebbero stati effettuati i controlli sulle imbragature.