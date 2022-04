Big Show di Enrico Papi: ospiti e anticipazioni della seconda puntata del programma stasera su Canale 5

Big Show di Enrico Papi torna in onda su Canale5 con la seconda puntata nella prima serata di venerdì 15 aprile 2022. Leggi le anticipazioni e gli ospiti.

A distanza di una settimana dal discreto debutto su Canale5 va in onda il secondo appuntamento con la nuova trasmissione coinvolta da Enrico Papi. I veri protagonisti di Big Show sono gli spettatori seduti in platea e quelli che ignari di tutto arriveranno nello studio organizzato di tutto punto, per essere stupiti con una serie emozionante e divertente di sorprese e candid camera. Al fianco del conduttore romano tornano la valletta Zeudi Di Palma, ultima splendida Miss Italia, il simpatico comico Scintilla a fungere da aiutante maldestro ed anche Cristina D’Avena nella veste di inviata particolare.

Per dare vita a balli, canti, sketch, giochi e candid camera ci saranno dei nuovi speciali ospiti tra i quali spiccano senza dubbio Giulia Salemi e Sabrina Salerno.

Big Show: Enrico Papi continua a mettere la gente comune al centro centro dello spettacolo

Venerdì 15 aprile 2022 a partire dalle ore 21:30 circa su Canale5 torna il coinvolgente Big Show di Enrico Papi. Torna sul canale la trasmissione che ha stupito la Gran Bretagna per mettere in scena nuove sorprese, candid camera, giochi e canti dove a farla da padrone saranno gli ignari spettatori dell’Auditorium del Massimo a Roma nel quale si registrano le puntate.

Il coinvolgimento della gente comune è facilitato da una messa in scena unica ricca di ballerini, luci ad effetto ed una ricca orchestra pronta a fornire il giusto sottofondo musicale. Con l’aiuto importante di complici, amici e famigliari i nuovi protagonisti saranno attirati all’interno della puntata per realizzare il loro sogno di cantare o ballare o magari per conoscere il loro idolo di una vita.

Big Show: gli ospiti e le anticipazioni

Il secondo appuntamento con la trasmissione sarà ricco di ospiti come anticipato dal portale mediasetplay.it. A condire la seconda puntata di Big Show, oltre alle presenze fisse del cast Zeudi Di Palma, Scintilla e Cristina D’Avena, ci saranno infatti la showgirl Sabrina Salerno, il conduttore Roberto Giacobbo, l’influencer Giulia Salemi e i cantanti Johnson Righeira e Gazebo.