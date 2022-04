Blocco pagamenti elettronici in tutta Italia, non funzionano i pos: è caos nei supermercati. Cosa succede

Caos nei supermercati e non solo. Le persone che tentano di fare acquisti si trovano di fronte ai pos non funzionanti per esempio nei supermercati di tutta Italia.

Twitter è impazzito di segnalazioni negli ultimi minuti di un blocco nei pagamenti elettronici. Sembra infatti che sul territorio italiano sia impossibile pagare con il pos, tra supermercati e benzinai che tornano prepotentemente ad usare il contante, con persone costrette ad abbandonare la spesa visto che ormai da tempo, per molti avere contanti nel portafoglio non è più cosa così consueta.

I pos non funzionano in tutta Italia

Il venerdì prima di un weekend lungo, quella della pausa pasquale, si tinge di giallo. Una anomalia, forse, che non permette di pagare col pos. Niente spesa al supermercato se non si hanno i contanti, tanto per dire.

Al momento, almeno, da Bancomat non si segnalano problemi per quello che riguarda il ritiro di denaro contante presso gli sportelli Atm. I problemi sarebbero un po’ ovunque, ci sono segnalazioni che arrivano da Roma, da Ferrara, da Torino e da Palermo, oltre che da Milano e Napoli.

Sono al supermercato. In tutte le casse caos perché i pos non vanno. 😂

Su Twitter intanto c’è anche chi la prende a ridere e cerca di sdrammatizzare con un po’ di ironia il momento di caos che stanno vivendo gli esercizi commerciali.

Perché i pos non funzionano in tutta Italia

L’Abi, l’associazione delle Banche Italiane, al momento avrebbe spiegato di non avere l’autorità sul circuito elettronico dei pagamenti e non potrebbe quindi confermare o smentire la notizia, riporta Tgcom24.

Multe per chi non paga col pos

Molta ironia di questi ultimi minuti è incentrata su una delle ultime mosse del Governo che riguarda proprio il pagamento elettronico.

Dal 30 giugno, infatti, ci saranno infatti le multe per gli esercenti che non consentiranno i pagamenti col pos. La sanzione prevista è di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per il quale viene rifiuto il pagamento di tipo elettronico. Proprio ora, scrivono molti utenti che hanno deciso di buttarla sul ridere, che il Governo ha deciso di multare gli esercenti, tutti i pos smettono di funzionare in contemporanea.