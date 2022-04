EuroJackpot l’estrazione della combinazione vincente del concorso di oggi venerdì 15 aprile 2022

EuroJackpot mette in scena una nuova estrazione della sua combinazione vincente nel concorso di oggi venerdì 15 aprile 2022. Sopri tutti i numeri estratti.

L’EuroJackpot tiene un nuovo concorso nella serata di venerdì 15 aprile 2022 mettendo in palio un montepremi dal valore già alto di ben 27 milioni di euro. I giocatori sparsi nelle 18 nazioni aderenti alla lotteria potranno giocare mettendo a segno le loro giocate valide prima dell’orario dell’estrazione che si tiene alle 20:00.

Scopri i 5 numeri più i 2 euronumeri vincenti del concorso di venerdì 15 aprile 2022.

EuroJackpot: la nuova formula della lotteria europea

L’EuroJackpot affronta il suo secondo concorso settimanale nella serata di venerdì 15 aprile 2022. La lotteria sta facendo abituare i suoi tanti giocatori sparsi per l’Europa con il suo nuovo doppio appuntamento settimanale che così facendo raddoppia le possibilità di vincita mettendo in scena due concorsi il martedì ed il venerdì.

L’unica lotteria che si svolge a livello europeo, coinvolgendo 18 nazioni sparse per il continente, è pronto a stupire anche oggi. Il Jackpot si stabilisce a 27 milioni di euro dopo che un fortunato giocatore ha centrato la combinazione del 5+2 qualche venerdì fa e che gli è valsa la vittoria di 24 milioni di euro.

Ripartono dunque dal montepremi minimo le speranze dei giocatori che vedranno crescere rapidamente il Jackpot che punta veloce i 120 milioni di euro raggungibili in rapida successione.

La ghiotta somma, da vincere indovinando il pronostico esatto dei 5+2 numeri estratti, fermerà la sua crescita proprio a 120 milioni di, direzionando la parte eccedente al montepremi della categoria immediatamente inferiore. Così EuroJackpot diventa ancora più ricco dando di fatto la possibilità di avere ben due jackpot a disposizione dotati di un alto valore per i quali concorrere con una sola combinazione.

Prendere parte alle estrazioni sarà invece sempre semplice ed intuitivo come un tempo, visto che basterà effettuare un pronosto valido di 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12 al costo iniziale di 2€.

Dopo di che basterà godersi l’estrazione e scoprire i numeri estratti nel nuovo concorso dell’Eurojackpot che continuerà a premiare con ben 12 categorie di vincita.

Gioca all’EuroJackpot in maniera responsabile

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.