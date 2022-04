Maria De Filippi rincuora Luigi ad Amici e confessa un episodio del passato: “Pensavo di svenire”

Maria De Filippi si è lasciata andare ad un’intima confessione nel corso di una chiacchierata con il cantante Luigi ad Amici. Il ragazzo ha parlato alla conduttrice della malattia di cui soffre, il diabete, spiegando come sia costretto a gestirla. Per rinfrancarlo, la padrona di casa gli ha raccontato un episodio riferito al passato quando, in diretta, rischiò di svenire. “Mi è venuto il panico” svela la De Filippi.

Luigi e la malattia: l’intima confessione a Maria De Filippi

Nel corso del daytime di Amici, i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad una chiacchierata a distanza tra Maria De Filippi e Luigi, cantante del team di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano.

Il ragazzo ha raccontato a cuore aperto il suo attuale momento, segnato da alcuni attriti con il compagno di viaggio Alex, sul quale ha svelato: “Noto che rimarca spesso determinate cose, lo capisco che fa delle frecciatine“.

La conduttrice a quel punto gli chiede come faccia a mantenere sempre l’autocontrollo nei momenti di contrasto con gli altri. Ed è in quel momento che Luigi ha confessato apertamente: “Lo devi avere per il diabete. Se io mi faccio prendere dall’adrenalina o altre emozioni, incide sulla glicemia“.

“Ah, non lo sapevo” ammette sconvolta la conduttrice, appresa la malattia di cui soffre il suo allievo. Luigi spiega: “Eh, per questo io spesso… relax. L’adrenalina non fa fare effetto all’insulina e quindi sale la glicemia. Se invece sono arrabbiato o triste, spreco energie. Infatti in puntata ogni tanto prendo lo zucchero, perché c’è tanto dispendio di energie“.

Maria De Filippi rincuora Luigi e svela un episodio del passato

Nel corso dell’intima chiacchierata con Maria De Filippi, Luigi ha confessato da quanto tempo soffra di diabete: “Quando avevo 16 anni mi è venuto il diabete. Il medico non mi diceva che avevo il diabete nei sintomi, mi diceva che era lo sviluppo e che stavo crescendo“.

A quel punto la conduttrice ha cercato di rincuorarlo, raccontando anche lei per la prima volta un intimo fatto: “A me una volta è capitato che pensavo di svenire.

Sono scappata. Eravamo in diretta e ho detto: ‘Sto per svenire’. Ma ero seduta. Avevo la sensazione che poteva essere, mi è venuto il panico perché ho detto: ‘Svenire qui è un disastro‘”. L’episodio ha piuttosto spaventato la conduttrice, che in quel momento invitò l’allora autore di Amici Luca Zanforlin a sostituirla in attesa che si riprendesse: “Fortunatamente all’epoca c’era Zanforlin vicino a me, gli ho detto: ‘Vai avanti tu’ e sono scappata fuori, mi sono fatta misurare la pressione, ho visto che non era vero e pian piano sono rientrata“.

Luigi le chiede quale sia stato il motivo del problema, la conduttrice risponde che tuttora non sappia darsi una risposta: “Non lo so, però per un anno me lo sono trascinato. Se l’avessi tutti i giorni, non è facile“.