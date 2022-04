Rocky: su Italia1 torna l’iconico film con Sylvester Stallone. Trama, cast e curiosità

La proposta di Italia1 per la prima serata di venerdì 15 aprile 2022 è il ritorno in onda la pellicola cult degli anni ’70 vincitrice di tre premi Oscar. A partire dalle ore 21:20 Rocky va in onda sul canale Mediaset portando con se l’interpretazione storica di Sylvester Stallone nei panni del pugile inizialmente dilettante e di scarso livello che si barcamena per tirare avanti. Il suo grande amore per Adriana e l’amicizia con il suo allenatore lo porteranno a superare tutti i suoi limiti quando il campione del mondo dei pesi massimi Apollo Creed decide di dare una insperata possibilità ad un pugile sconosciuto di affrontarlo sul ring per contendersi il titolo che detiene.

Rocky: le curiosità ed il cast del film

Rocky è una pellicola del 1976 diretta da John G. Avildsen, storico regista che per questo iconico lavoro ha anche vinto l’Oscar per il Miglior regista ed in seguito ha firmatoanche il quinto film della lunga saga dedicata al personaggio del pugile italoamericano Rocky Balboa.

Nei panni dello sportivo vi è ovviamente Sylvester Stallone che con la sua interpretazione iconica ha reso immortale il film, capace di portare a casa anche altre due statuette per il Miglior montaggio oltre a quello più prestigioso come Miglior film dell’anno.

Al fianco dell’attore statunitense memorabili restano le partecipazioni degli attori Talia Shire, nei panni dell’amata Adriana, Burt Young in quelli dell’amico Paulie Pennino, Carl Weathers come insuperabile Apollo Creed mentre Burgess Meredith ha interpretato l’allenatore Mickey Goldmill.

Rocky: la trama della pellicola

L’italoamericano Rocky Balboa è un pugile che in carriera ha solo ottenuto scarsi risulati e per andare avanti tira a campare con qualche lavoretto per conto dello strozzino del suo quartiere malfamato di Philadelphia.

Le sue giornate sono basate sulla grande amicizia con Paulie e sull’amore che prova per sua sorella Adriana, la commessa del negozio di animali che conquista dopo svariato tempo.

Il destino però ha in serba i fornigli una grande occasione di rivincita e riscatto quando con duro allenamento e sorprendente costanza riesce ad affrontare il campione del mondo dei pesi massimi Apollo Creed che per l’occasione aveva deciso di dare la possibilità ad un pugile sconosciuto di affrontarlo sul ring per contendersi il titolo. Mai scelta fu più sbagliata.