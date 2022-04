Bimbo di 3 anni slaccia la cintura del seggiolino e cade dall’auto in corsa: terribile incidente sull’Aurelia

Un bambino di 3 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dall’automobile dei genitori su cui era in viaggio. Paura e preoccupazione per le sue condizioni: che cos’è successo e com’è potuto accadere il grave incidente.

Bimbo di 3 anni precipita dall’auto dei genitori sull’Aurelia: è grave

Il terribile incidente è avvenuto tra Albenga e Alassio, nella località di Torre Delfi, dove il piccolo stava viaggiando sull’automobile dei suoi genitori. La vettura si trova sull’Aurelia quando, secondo le prime ricostruzioni emerse, il piccolo si slaccia la cintura di sicurezza del seggiolino e decide di aprire la portiera dell’auto quando è ancora in movimento.

A questo punto il piccolo cade in strada, forse perdendo l’equilibrio, riportando gravi ferite a causa dell’impatto e per la velocità. Sarebbe stata la madre la prima ad accorgersi di quanto successo. I genitori avrebbero quindi caricato il piccolo e si sarebbero diretti alla massima velocità verso l’ospedale di Albenga, contattando immediatamente il 118. Poco dopo, sarebbero stati raggiunti dall’ambulanza della Croce Rossa di Alassio intervenuta per prestare i primi soccorsi al bimbo.

Come sta adesso il bimbo di 3 anni caduto dall’auto per aver slacciato il seggiolino: si indaga per capire la dinamica

L’ambulanza ha prestato le prime cure al bimbo di 3 anni, in attesa dell’arrivo dell’elicottero.

Poco dopo, grazie all’intervento dell’elisoccorso il piccolo è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova.

Per consentire l’atterraggio dell’elicottero, il traffico sull’Aurelia è stato momentaneamente bloccato. Il bimbo si trova al momento ricoverato in codice rosso. Ad accompagnarlo sull’elicottero sarebbe stato il padre. Le indagini su questo incidente sono seguite dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Alassio, che dovranno fare chiarezza e ricostruire con precisione cosa sia accaduto in quegli attimi che hanno portato il piccolo a precipitare dalla vettura in corsa.