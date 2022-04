Freedom presenta – Misteri insondabili parte 2: Roberto Giacobbo torna in onda su Italia1 con l’ultima puntata

Roberto Giacobbo torna su Italia1 per concludere il lungo ciclo di puntate di puntate dell’apprezzatissima Freedom. L’ultimo appuntamento con il meglio della trasmissione condito dai viaggi più belli ed interessanti effettuati dal divulgatore scientifico e dalla squadra andrà in onda sabato 16 aprile 2022 a partire dalle ore 21:20 ovviamente sul canale Mediaset. L’argomento della quinta ed ultima puntata speciale di Freedom presenta sarà quello con la seconda parte dei Misteri insondabili iniziata settimana scorsa, tema che gli spettatori vedranno approfondire in maniera puntuale con i servizi sulle profezie di Nostradamus e quegli sul mondo dei sensitivi.

Freedom presenta – Misteri insondabili: l’ultimo appuntamento

I telespettatori del programma di Roberto Giacobbo sabato 16 aprile 2022 a partire dalle ore 21:20 circa sempre su Italia1 si godranno l’ultimo speciale viaggio della trasmissione che si occuperà con una seconda puntata dei Misteri insondabili.

Il quito ed ultimo appuntamento speciale con Freedom si occuperà dei sensitivi e della loro presunta capacità di prevedere il futuro. Roberto Giacobbo tornerà ad analizzare le teorie del celebre Nostradamus, astrologo francese del Cinquecento che riuscì a prevedere eventi distanti secoli.

Si tratta solo di una leggenda o c’è del fondamento?

Dopo questo approfondimento si tornerà a parlare di fantasmi tornando ad occuparsi di Rosazza, paese piemontese in provincia di Biella che deve la sua fama proprio alla presenza agli spettri.

Il programma andrà poi in cerca di misteri nei fondali marini, dove si potrebbero nascondere mostri inimmaginabili. Dal mito delle sirene al mostro di Loch Ness.

Dal mare al cielo con il focus che si sposterà sugli alieni ed i milioni di interrogativi che si portano dietro. Abbiamo mai comunicato con gli Ufo?

La trasmissione risponderà a questo interrogativo prima di spostarsi in India dove alcune incisioni riportano strani oggetti volanti che gli esperti non hanno ancora identificato.