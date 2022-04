Risorto: la trama, il cast e le curiosità del film in onda su Rai2 sabato 16 aprile

Il giorno prima della Pasqua su Rai2 va in onda la pellicola ispirata alla storia della risurrezione di Gesù narrata nel Nuovo Testamento. Sabato 16 aprile 2022 a partire dalle ore 21:00 va infatti in onda il film dal titolo di Risorto con Joseph Fiennes e Tom Felton. I due conosciuti attori interpretano Clavio, un tribuno militare romano di alto rango, e il suo aiutante Lucio che vengono istruiti ed incaricati poi da Ponzio Pilato di assicurarsi che i seguaci dell’appena crocifisso Gesù non portino via il suo corpo e ne dichiarino la resurrezione. In seguito alla scomparsa del corpo di Gesù lo stesso Clavio partirà per una missione che gli cambierà la vita.

La trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda su Rai2.

Risorto: le curiosità ed il cast del film

Risorto (in lingua originale dal titolo di Risen) è una pellicola del 2016 diretta da Kevin Reaynolds, storico regista del film Robin Hood – Principe dei ladri che contribuì ad aumetare la fama mondiale di Kevin Costner.

La pellicola è ispirata alla storia della risurrezione di Gesù narrata nel Nuovo Testamento e vede come protagonisti gli attori Joseph Fiennes, apprezzato interprete della pellicola Shakespeare in Love e di tanti altri conosciuti lavori, e Tom Felton, divenuto famoso grazie al ruolo di Draco Malfoy nella saga di successo di Harry Potter.

Al loro fianco figurano anche gli altri noti attori María Botto, Cliff Curtis, Peter Firth.

Risorto: la trama della pellicola

A seguito della crocifissione e morte di Gesù, il tribuno militare di alto rango Clavio ed il suo aiutante di nome Lucio vengono istruiti da Ponzio Pilato in persona per assicurarsi che i seguaci del Messia non rubino il suo corpo.

Il Sinedrio è infatti preoccupato delle possibili rivolte nei confronti di Roma che potrebbero scaturire dalla notizia della resurrezione di Gesù.

L’effettiva scomparsa del corpo nei giorni successivi all’incarico costringe Clavio a partire in missione alla ricerca proprio del corpo perduto, per mettere fine alle voci della venuta del Messia risorto ed evitare una rivolta in tutta Gerusalemme.