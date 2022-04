Sparatoria in un centro commerciale nella Carolina del sud: ci sono feriti. È caccia all’uomo

Una violenta sparatoria ha coinvolto un centro commerciale sito nel distretto della Columbia nella Carolina del sud; diverse persone sono rimaste ferite ma al momento la polizia ha reso noto che non è possibile avere un bilancio definitivo.

Il nuovo episodio di violenza arriva a pochi giorni dallo scorso martedì, quando un uomo ha aperto il fuoco in una stazione della metropolitana di Brooklyn, New York, fuggito e successivamente catturato.

La notizia della sparatoria ha raggiunto i media statunitensi da pochi minuti; secondo quanto si apprende è stato coinvolto un centro commerciale molto noto della capitale dello stato della Carolina del sud: il Columbiana Centre Mall.

Here's what the scene looks like outside of Columbiana Centre mall in #Columbia, S.C., where a #shooting was reported on Saturday, April 16, 2022.

Here's what we know so far: https://t.co/68140lq6ZG

Photos by @StatephotoTracy.

This is a developing story that will be updated. pic.twitter.com/SAXZGK9DBg

— The State Newspaper (@thestate) April 16, 2022