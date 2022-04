Albe bacchetta Maria De Filippi ad Amici 2022: “Maria stai scherzando?”, tensione e lacrime in studio

Le puntate serali di Amici prevedono delle sfide a eliminazione tra i talenti della scuola, per arrivare, così, al vincitore dell’edizione, nella finale.

Nelle prime quattro puntate di Amici, ben due allievi a episodio hanno dovuto lasciare il talent show, ma le regole sono cambiate nella puntata serale del 16 aprile. Maria De Filippi ha annunciato che sarebbe stato eliminato un solo talento. Ma, il ritardo con cui la conduttrice ha comunicato la bella notizia, non è piaciuto al cantante Albe.

Alla fine della puntata, Carola Puddu ha dovuto lasciare il talent show.

Amici 2022: il battibecco tra Albe e Maria De Filippi

Albe e Dario Schirone si sono esibiti ad Amici, uno contro l’altro, convinti di giocarsi l’eliminazione dal programma televisivo.

I due allievi del talent show erano entrambi visivamente emozionati e sono scoppiati a piangere.

Maria De Filippi, però, ha comunicato ai due ragazzi di essere in lizza solo per il ballottaggio finale: “Sto dicendo una bella cosa… Per questa puntata non ci saranno due eliminati“. La conduttrice televisiva ha svelato di aver letto questa notizia già in precedenza, ma di essersela tenuta per sé: “Avevo letto che c’era scritto ma poi, volevo dirlo prima ma tu stavi mezzo piangendo e quindi non l’ho detto, perché volevo che mantenessi la stessa carica quando facevi, poi, la coreografia“.

Albe, allora, ha sbottato contro Maria De Filippi: “Me lo potevi dire prima… Ho capito, mi hai fatto c***re sotto… Mi son c***to sotto Maria stai scherzando?… Porca v***a“. La conduttrice televisiva ha provato a spiegare le sue ragioni: “Hai cantato tranquillo… Lui piangeva con Sissi che piangeva lassù… Pace?“. L’allievo ha accettato, allora, la proposta della padrona di casa: “Facciamo pace“.

Carola Puddu eliminata da Amici 2022

Nella puntata del 16 aprile di Amici non sono stati eliminati due allievi, ma solo uno.

Si trattava di Carola Puddu, ballerina di danza classica. Alessandra Celentano ha salutato l’alunna con delle lodi: “Non crede abbastanza in sé stessa… Se tu inizi a credere un po’ più in te stessa Carola, tu vai dove ti pare“.

Carola Puddu ha salutato i compagni e Maria De Filippi con dei ringraziamenti: “Mi sono proprio sentita bene oggi… Sono veramente felice, sono passati sette mesi, mi sembrano tipo due anni… Ti voglio ringraziare tanto per tante cose… Dobbiamo farti una statua per davvero… Vi voglio tanto bene a tutti quanti… Ognuno ha lasciato qualcosa dentro di me… Mi raccomando a tutti, spaccate“.

Luigi Strangis e la ballerina si sono lasciati andare a degli abbracci, prima di salutarsi: “Ti voglio tanto bene… Non mi sarei mai immaginata di potere innamorarmi… Sono anche felice che abbiamo fatto la pace“. Il cantante ha detto la sua sulla ballerina: “Tutta la forza per arrivare dove vuoi arrivare“.