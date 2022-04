Il ciclone: il super film di Leonardo Pieraccioni torna in onda su Italia1. Tutto quello che c’è da sapere

Nella prima serata di domenica 17 aprile 2022 la proposta di Italia1 è la commedia che ha affermato e lanciato nell’olimpo del cinema italiano l’attore e regista Leonardo Pieraccioni. La pellicola Il ciclone fu un sorprendente caso cinematografico che conquistò il pubblico e la critica, che lo insignì di ben tre premi David di Donatello, con una storia divertente e spigliata ed ambientata della Toscana del 1996. La famiglia Quarini, padre e tre figli sui generis, vive in una casa di campagna immensa che verrà usata per dare ospitalità ad un gruppo di ballerine spagnole arrivate lì per caso dopo il fiasco della loro tournée in giro per l’Italia.

Ad animare le vicende della travagliata famiglia ci penseranno quindi le belle ballerini che tra amori nati e situazioni folli gli faranno vivere un’estate indimenticabile.

Il ciclone: le curiostà ed il cast del film

Il ciclone è una commedia italiana del 1996 diretta ed interpretata dall’allora nastro nascente del cinema italiano Leonardo Pieraccioni. Il film fu un successo di pubblico e critica capace di vincere ben tre David di Donatello ovvero quello scuola e quello speciale allo stesso Pieraccioni mentre la performance di Barbara Enrichi venne premiato con quello alla migliore attrice non protagonista.

Al fianco dei due interpreti spiccano poi le performance di Massimo Ceccherini, della colombiana Lorena Forteza, della showgirl Natalia Estrada e quelle di Paolo Hendel, Alessandro Haber, Tosca D’Aquino.

Il ciclone: la trama della commedia

In un paesino della campagna toscana le giornate della famiglia Quarini si svolgono monotone e con lo stesso andazzo caratterizzato dall’esuberanza dei tre figli Osvaldo. L’estate di Levante, Libero e Selvaggia prende però una piega inaspettata quando un giorno nel loro casolare ci finisce una compagnia di bellissime ballerine di flamenco in cerca di un posto dove dormire dopo che la loro tournée è stata gestita maldestramente dal poco capace manager.