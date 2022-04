Kilimangiaro – Il Borgo dei Borghi: il ritorno in prima serata su Rai3 della trasmissione di Camila Raznovich

Kilimangiaro - Il Borgo dei Borghi va in onda in prima serata su Rai3 nella domenica di Pasqua. Scopri gli argomenti dell'appuntamento con Camila Raznovich.

L’affascinante programma televisivo di Rai3 si prende la prima serata di Pasqua per fornire ai suoi telespettatori un appuntamento speciale con il suo viaggio in giro per i posti più belli d’Italia e del Mondo intero. A partire dalle ore 21:20 di domenica 17 aprile 2022 va in onda sul canale della televisione pubblica la puntata evento intitolata Kilimangiaro – Il Borgo dei Borghi condotta ovviamente dal volto storico di Camila Raznovich. Il programma abbandona il suo consueto slot pomeridiano per andare in onda onda in prima serata con una speciale gara tra i borghi più belli d’Italia che oltre che farsi apprezzare come perle del nostro Paese verranno giudicati da una giuria d’eccezione.

Kilimangiaro – Il Borgo dei Borghi: l’appumento speciale in onda a Pasqua

Per gli affezionati telespettatori del programma la Pasqua del 2022 sarà una vera e propria scoperta di alcune delle perle nascoste del nostro Paese. L’affascinante viaggio di Kilimangiaro condotto da Camila Raznovich porterà i telespettatori in giro per l’Italia per conoscere i luoghi più belli e nascosti del nostro territorio.

Lo scopo della puntata speciale è quello di continuare il viaggio in giro del mondo della trasmissione tra avventure, storia, meraviglie della natura e delle arti dell’uomo elevando le bellezza nascoste che ci circondano e dovremmo valorizzare maggiormente.

Kilimangiaro – Il Borgo dei Borghi: gli ospiti della puntata

La puntata speciale che andrà in onda nella serata di Pasqua mostrerà ai telespettatori una divertente ed interessante gara tra i borghi più belli della nostra penisola.

Le perle nasconte del territorio nostrano tornano a sfidarsi sotto gli occhi di Camila Raznovich e dei suoi ospiti, tra i quali spiccano l’archeologa Tiziana D’Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia e l’astrofisica e scrittrice Licia Troisi, una delle autrici del genere fantasy più conosciute in Italia e all’estero.

Al timone della gara ci sarà la conduttrice che chiederà un parere alla sua giuria di ospiti d’eccezione composta da esperti come Rosanna Marziale, chef e divulgatrice enogastronomica, Piergiorgio Odifreddi, matematico, logico, saggista e accademico italiano e Jacopo Veneziani, storico dell’arte e divulgatore.