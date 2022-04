Mara Venier conduce Domenica In nella giornata di Pasqua: gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 17 aprile

Mara Venier nella domenica di Pasqua va in onda con la seguitissima Domenica In. Scopri gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 17 aprile 2022.

Mara Venier non ha nessuna intenzione di fermarsi e farà compagnia ai suoi affezionati spettatori anche nella giornata della Santa Pasqua. La domenica pomeriggio di Rai1 della giornata del 17 aprile propone infatti una nuova puntata di Domenica In che va in onda a partire dalle ore 14:00. Il trentunesimo appuntamento di questa lunghissima stagione sarà condito da tanti nuovi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, del cinema e della musica che faranno passare ai telespettatori una giornata di festa cercando di allontanare i tempi cupi che stiamo vivendo con simpatia e leggerezza.

Domenica in: le anticipazioni e gli ospiti della trentunesima puntata

L’appuntamento settimanale con Mara Venier va in onda anche nella domenica di Pasqua a partire dalle ore 14:00.

Il 17 aprile 2022 i telespettatori del contenitore televisivo di Rai1 si troveranno di fronte un nuovo appuntamento da vivere in compagnia dei tanti ospiti di Domenica In.

La trentunesima puntata di Domenica In, come anticipato da TvBlog.it, vedrà la partecipazione di grandi nomi della musica e dello spettacolo nostrani, pronti ad aprirsi nelle interviste con la conduttrice con il primo ad arrivare in studio che dovrebbe essere Leonardo Pieraccioni.

L’attore e regista continua il toru di promozione del suo prossimo film in uscita tra qu qualche giorno nelle nostre sale.

Tutti gli altri ospiti della puntata di domenica 17 aprile

La puntata prosegue con il ritorno in studio dell’amatissimo Al Bano che prima si racconterà alla conduttrice e poi si esibirà sulle note dei suoi brani di maggior successo prima di duettare con la figlia Jasmine.

Il cantante precederà l’ospitata dell’iconico mago Silvan che si esibirà davanti ad una platea di bimbi festanti.

Spazio poi allo spettacolo dell’orchestra Casadei guidata da Mirko, che farà ballare alcuni ballerini di liscio.

Restando in tema ballo ci sarà anche il tempo per una lezione di ballo liscio a cura dell’amato Vito Coppola.

Gigi Marzullo presenterà il suo nuovo libro e poi intervisterà simpaticamente il prestigiatore Silvan. In studio saranno presenti anche i mitici Oliver Onions che anticiperanno il collegamento con i nuovi conduttori di Made in Sud Lorella Boccia e Clementino.