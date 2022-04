Quello che veramente importa: trama, cast e curiosità del film in onda su Rai2

Quello che veramente importa è la scelta di Rai2 per la prima serata di Pasqua 2022. Scopri la trama, il cast e le curiosità dellla pellicola in onda domenica 17 aprile.

Domenica 17 aprile 2022 per la serata di Pasqua la proposta di Rai2 è il film che racconta la storia di Alec, giovane trentenne che scopre di avere un dono inaspettato. Nella pellicola Quello che veramente importa il protagonista si trova infatti a scoprire di appartenere ad una famiglia che possiede il miracoloso dono della guarigione che li rende unici e speciali come poche altre persone al mondo. Per Alec inizialmente si tratterà di un peso e lo rifiuta ma mano a mano si renderà conto dell’importanza di questo dono e del fatto che non sia per nulla destinato a tutti.

La trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda su Rai2 domenica 17 aprile 2022 a partire dalle ore 21:20.

Quello che veramente importa: le curiosità ed il cast del film

Quello che veramente importa (dal titolo in lingua originale di Lo que de verdad importa) è un film per la televisione di genere drammatico realizzato nel 2017 dal regista messicano Paco Arango. Vanta una produzione divisa tra la Spagna, gli Stati Uniti d’America ed il Canada ed ha una durata di circa 104 minuti.

La pellicola è dedicata a Paul Newman, celebre attore vincitore di tre premi Oscar che lanciò una rete mondiale di campus di vacanza gratuiti per bambini affetti da problemi di salute e malattie rare chiamata Serious Fun Children´s Network.

I protagonisti della pellicola sono interpretati da Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington, Jonathan Pryce, Jorge Garcia, Kaitlyn Bernard.

Quello che veramente importa: la trama del film

Alec Bailey è un giovane ragazzo che aggiusta apparecchi elettrici che riempie la sua vita con relazioni amorose fugaci.

Un giorno però mentre era impegnato a cercare di capire come sfuggire ad alcuni creditori che lo vorrebbero rintracciare, viene convocato da uno zio che non sapeva di avere.

Tale Raymond Heacock gli propone di ripagare tutti i suoi debiti in cambio del fatto che Alec dovrà trasferirsi in Nuova Scozia, nella storica casa di famiglia per restarci almeno un anno.

Arrivato in quel posto però scopre di avere il dono della guarigione, o almeno così crede la gente del posto, e dovrà scegliere se essere un vero un guaritore con il dono che gli è stato dato dai suoi famigliari.