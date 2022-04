Cristiano Ronaldo in lutto, morto uno dei gemelli appena nati. L’annuncio del calciatore e di Georgina Rodriguez

Grave perdita per Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez: è morto uno dei due gemelli appena nati del calciatore portoghese e della modella argentina.

Il calciatore Cristiano Ronaldo ha reso noto, in serata, la morte di uno dei gemelli appena nati. In un comunicato diffuso a mezzo social, il calciatore portoghese piange assieme alla compagna Georgina Rodriguez la scomparsa di uno dei suoi bambini.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: è morto uno dei gemelli

Dal profilo Instagram di Cristiano Ronaldo, pochi minuti fa, è stato reso noto che il calciatore che milita nel Manchester United, simbolo del calcio e con un passato anche alla Juventus, è in lutto per la morte di uno dei figli. Si legge: “È con profonda tristezza che dobbiamo annunciarvi che il nostro bambino è passato a miglior vita.

È il dolore più grande che qualsiasi genitore possa provare. Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di superare questo momento con qualche speranza e felicità“.

Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez, poi, aggiungono: “Vogliamo ringraziare i dottori e le infermiere per la loro cura esperta e il supporto. Siamo devastati da questa perdita e chiediamo un po’ di privacy in questo momento difficile“. Il post si conclude: “Il nostro bambino, il nostro angelo. Lo ameremo per sempre“.

I figli di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Il calciatore e la compagna e modella argentina Georgina Rodriguez si stavano preparando in queste settimane alla nascita dei due gemelli.

A quanto si apprende, la gravidanza è giunta al termine ma durante il parto uno dei due bambini, il maschietto, è morto. Un dramma, per Cristiano Ronaldo e la moglie.

Per l’atleta portoghese, sarebbero stati rispettivamente il quinto e sesto figlio. Nel 2010 è nato Cristiano Jr, da una madre di cui non è mai stato rivelato il nome. Quindi, nel 2017 ha avuto da madre surrogata due gemelli, Mateo ed Eva. Pochi mesi più tardi, a novembre 2017, la nascita della prima figlia della coppia formata da Cristiano Ronaldo e Georgina, Alana Martina.