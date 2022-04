Bimbo di 7 mesi muore in culla. La tragedia nel lodigiano, i genitori non sono riusciti a svegliarlo

I genitori si sono avvicinati alla culla e, quando l'hanno visto addormentato, si sono accorti che qualcosa non andava. L'ipotesi è quella della morte in culla.

Tragedia nel lodigiano dove, un bimbo di 7 mesi è morto in culla, a trovarlo sono stati i genitori che si sono accorti immediatamente che qualcosa non andava. Un decesso improvviso inspiegabile sarebbe la prima ipotesi seguita dalla procura che ha già predisposto l’autopsia.

Bimbo di 7 mesi muore in culla

Teatro del dramma la cittadina di Sordio, provincia di Lodi. Il piccolo è morto il giorno di Pasqua, la coppia si è avvicinata alla culla e, vedendo che dormiva fin troppo profondamente, hanno provato a svegliarlo senza riuscirci. Secondo quanto emerso fino ad ora sarebbero intervenuti anche i nonni che abitano accanto e poi i soccorsi.

Il piccolo era morto e, tra le prime ipotesi vagliata dagli inquirenti ci sarebbe la SIDS-Sudden Infant Death Syndrome detta anche “morte in culla”. Sul corpicino del neonato è stata disposta l’autopsia. L’intera comunità si è stretta nel dolore della famiglia, il sindaco ed alcuni concittadini presenzieranno al funerale del bambino.

Che cos’è la Sids: la sindrome della morte in culla

La Sudden Infant Death Syndrome è nota anche con il nome comune di morte in culla, ed indica la morte improvvisa di un infante. Colpisce tra un mese e un anno di vita, non corrisponde a una precisa patologica e si applica quando tutte le altre cause di morte come malformazioni ed eventi dolosi.

Sul fronte medico più preciso non è stata individuata una causa medica specifica in grado di spiegare la SIDS; secondo uno studio della CDC americana l’origine potrebbe risiedere in anomalie della zona cerebrale che controlla i ritmi di sonno e veglia.

Nelle ricerche effettuate sono stati individuati diversi fattori di rischio, dove un bambino sano e normale soffre di diverse piccole anomalie nella regolazione dei ritmi cardiaci, respiratori o generali del proprio organismo che vanno peggiorando con i primi cambiamenti dei ritmi del sonno, respiratori, cardiaci… che si aggravano portando alla manifestazione della SIDS.