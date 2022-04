I Gemelli di Guidonia assenti a Oggi è un altro giorno: bloccati nel traffico, il siparietto con Serena Bortone

Imprevisto per i Gemelli di Guidonia, assenti in studio a Oggi è un altro giorno. Il trio è rimasto imbottigliato nel traffico, il divertente siparietto con Serena Bortone.

I Gemelli di Guidonia dovevano essere ospiti in studio a Oggi è un altro giorno, nella puntata odierna. Tuttavia il trio di attori è rimasto imbottigliato nel traffico ed è tutt’ora incerta la loro presenza nel salotto di Serena Bortone. In video-collegamento con la conduttrice, Pacifico, Gino ed Eduardo si intrattengono brevemente con lei lanciando un divertente appello in diretta: il siparietto.

I Gemelli di Guidonia bloccati nel traffico: assenti a Oggi è un altro giorno

L’inizio puntata di Oggi è un altro giorno, nella diretta odierna, ha visto sin da subito un piccolo intoppo per Serena Bortone.

La conduttrice ha infatti annunciato, come di consueto, gli ospiti in studio oggi e, tra questi, figurerebbero anche i Gemelli di Guidonia. Tuttavia il trio di attori, vincitori dell’ultima edizione di Tale e quale show, ha avuto un imprevisto nelle ultime ore che mette a rischio la loro presenza nel salotto della trasmissione di Rai1.

Ad anticipare quanto accaduto è la stessa Serena Bortone che, divertita, si video-collega con il trio: “Potevamo dire che, dopo Tale e quale, dopo il successo a teatro, nulla fermava i Gemelli di Guidonia, invece c’è qualcosa che li ha fermati stamane, cioè il traffico dell’autostrada del Sole.

Ma dove siete?“. Durante il video-collegamento si vedono Pacifico, Gino ed Eduardo in macchina, fermi ad una stazione di sosta, imbottigliati nel traffico. “Noi abbiamo ancora una piccola speranza di arrivare da voi. Diciamo che abbiamo beccato il rientro dei vacanzieri del ponte di Pasqua” spiegano alla conduttrice.

I Gemelli di Guidonia in video-collegamento con Serena Bortone: il siparietto

I Gemelli di Guidonia parlano della loro partenza stamattina, segnata però dall’intoppo legato al traffico autostradale: “Siamo partiti stamattina presto, siamo in area di sosta adesso.

Non sappiamo nemmeno noi dove siamo. Speriamo di arrivare in tempo“. Serena Bortone dallo studio chiede loro se abbiano rifornimento per rifocillarsi: “Mi raccomando, avete un panino? Qualcosa da mangiare per il viaggio?“.

Il trio, a quel punto, lancia un divertente appello: “Lanciamo un appello a tutti coloro che sono adesso sulla A1 all’altezza di Frosinone: se avete un panino in più o degli avanzi di Pasqua, regalate qualcosa ai Gemelli di Guidonia e questo bene vi tornerà indietro“. Un siparietto divertente che, tuttavia, lascia ancora spazio ai dubbi sulla loro presenza oggi in studio.