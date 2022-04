Incidente tra auto e 3 moto, morti e feriti nello schianto: Pasquetta di sangue nella Bergamasca

Gravissimo incidente in provincia di Bergamo: coinvolti 4 veicoli, uccisa una coppia di motociclisti. La ricostruzione della dinamica del terribile impatto.

Pasquetta all’insegna della tragedia per una coppia di Gazzaniga: marito e moglie sono deceduti in seguito a un terribile incidente che ha coinvolto un’automobile e 3 moto. Che cosa è successo e qual è stata la dinamica dell’incidente in base alle prime ricostruzioni.

Schianto fra tre moto e un’auto: morta una coppia, la ricostruzione

Un giorno di festa e di svago che in un istante si trasforma in una terribile tragedia. Nel pomeriggio di ieri, 18 aprile, la provincia di Bergamo ha assistito a un gravissimo incidente che ha coinvolto 4 veicoli e ha ucciso una coppia di motociclisti: il 56enne Gianpietro Beltrami e la moglie Maria Luisa Bonomi, di 54 anni.

L’impatto è avvenuto a Bianzano, lungo la strada provinciale 40 in località Campella. Sono le 14.30 quando, secondo le prime ricostruzioni, una Kawasaki in fase di sorpasso avrebbe urtato contro un’automobile proveniente in direzione opposta. A quel punto, il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo e si sarebbe scontrato a sua volta con una Ducati e uno scooterone. Una delle 3 moto coinvolte nell’incidente sarebbe quindi finita sotto l’automobile, prendendo fuoco all’improvviso senza lasciare scampo ai due occupanti.

Le condizioni dei motociclisti rimasti coinvolti nel terribile incidente nella Bergamasca

Gli altri 4 motociclisti coinvolti sono rimasti tutti feriti.

Due di loro sono stati trasportati in codice rosso con l’elisoccorso presso gli Spedali Civili di Brescia e al Giovanni XXIII di Bergamo. Gli altri due sono invece stati trasportati in ambulanza in codice giallo presso gli ospedali di Piario e Gavazzeni di Bergamo.

Illesa la famiglia si trovava a bordo dell’automobile con una bambina piccola, secondo alcune fonti: gli occupanti sono riusciti ad abbandonare il veicolo e ad allontanarsi prima che le fiamme si propagassero.

Attualmente si trovano in stato di shock. Nulla da fare per i due motociclisti rimasti uccisi: il marito è morto sul colpo, mentre la moglie è deceduta durante le operazioni di soccorso. La dinamica sarà ricostruita con precisione dai Carabinieri della compagnia di Clusone. La provinciale 40 è rimasta chiusa per tutto il pomeriggio in modo da permettere i soccorsi e gli accertamenti.