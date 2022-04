La scogliera dei misteri su Rai1 in onda la seconda puntata: le anticipazioni della trama

Martedì 19 aprile 2022 su Rai1 va in onda la seconda delle tre serate evento in compagnia della nuova miniserie tv piena di mistero. A partire dalle ore 21:30 circa viene trasmessa la seconda puntata de La scogliera dei misteri dopo il buon esordio di settimana scorsa. L’inaspettata storia di Lola Bremond continuerà a fare compagnia al pubblico scavando ancora di più nel passato della giovane che si è ritrovata a venire a conoscenza di come 25 anni prima in quel luogo è morta una ragazza che le assomiglia in tutto. La giovane scoprirà ancora dei dettagli importanti sulla sua famiglia e su quella madre che non ha mai conosciuto ma altri omicidi si paleseranno sulla strada della verità.

La trama della seconda puntata del crime di Rai1.

La scogliera dei misteri: le anticipazioni del primo episodio

A partire dalle ore 21:30 circa di martedì 19 aprile 2022 va in onda il secondo episodio de La scogliera dei misteri. Nella prima parte della puntata Lola ha iniziato ad indagare per bene sul suo passato, facendo pubblicare da Lafont un articolo in cui si rivela che la madre Manon e Neuville hanno avuto un malsano rapporto.

La sua mossa non piace alla gente del posto che avvisa le autorità e viene fermata per occultamento di prove.

Scopre poi dallo stesso giornalista un’altra informazione importante che riguarda il passato di Manon ma dovrà fare i conti con un’altra tragica conseguenza della pubblicazione dell’articolo.

La scogliera dei misteri: le anticipazioni del secondo episodio

Nella seconda parte della puntata Lola continua ad indagare sulla morte della madre Manon scoprendo delle importanti novità. La giovane viene a sapere che anche Eric Battaglia ha avuto una breve relazione con lei non voluta da Georges.

Messasi sulle tracce dello zio finisce con il parlare con lui che è il fratello di Julie, la donna che l’ha cresciuta, scoprendo chi è la donna che mandò la madre Manon a Bordeaux ma misteriosamente un altro omicidio viene compiuto.