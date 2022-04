Ragazzo autistico scomparso in California nel 2019, ritrovato 3 anni dopo a centinaia di chilometri di distanza

La storia di Connerjack Oswalt, un ragazzo autistico scomparso nel 2019 in California, si sarebbe conclusa con il suo ritrovamento poche ore fa, 3 anni dopo la sparizione. Il giovane, oggi 19enne, sarebbe stato rintracciato a oltre 1000 chilometri di distanza da casa a seguito di alcune segnalazioni che avrebbero permesso alla polizia di chiudere il caso con un epilogo positivo.

Ragazzo autistico scomparso in California nel 2019, Connerjack Oswalt ritrovato 3 anni dopo

Connerjack Oswalt risultava scomparso dal 29 settembre 2019 a Clearlake, in California. Il suo ultimo avvistamento risaliva alla città di Willows, registrato dalle autorità circa una settimana dopo la misteriosa sparizione.

All’epoca aveva 16 anni e da allora la sua famiglia e gli inquirenti, riporta l’emittente locale Fox 13 News, non avevano mai smesso di cercarlo. Fino alle segnalazioni delle ultime settimane che, a quasi 3 anni dall’inizio del giallo, ne avrebbero consentito la localizzazione e il ritrovamento di poche ore fa.

Il giovane, oggi 19enne, sarebbe stato visto nello Stato dello Utah per strada ed è lì che sarebbe stato rintracciato dagli agenti, sigillando il lieto fine su una storia che sembrava senza soluzione.

Connerjack Oswalt ritrovato 3 anni dopo la scomparsa: le parole della famiglia

Il ritrovamento di Connerjack Oswalt sarebbe stato reso possibile dalle segnalazioni di alcuni residenti della città di Park City, nello Utah, che avrebbero allertato la polizia sulla costante presenza di un giovane apparentemente senza fissa dimora e con difficoltà nel comunicare.

È così che le autorità sarebbero arrivate a lui e al fortunato epilogo nel caso. La famiglia del ragazzo, intervistata da Fox 13, ha espresso la sua gioia e l’incredulità di averlo trovato sano e salvo, seppure a oltre 1000 chilometri di distanza da casa: “Non ho mai smesso di cercarlo.

Non c’è stato giorno in cui non lo stessi cercando, in qualche modo“, ha dichiarato la madre. Negli ultimi 2 anni, come sottolineato dal padre del giovane, si sarebbero succedute numerose segnalazioni e altrettante “false speranze”, infine l’inaspettata svolta.