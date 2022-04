Tommaso Zorzi e Stefania Orlando di nuovo insieme in tv dopo il Grande Fratello Vip: l’annuncio della showgirl

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando tornano insieme in tv dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip: saranno fianco a fianco in un nuovo programma, prossimo al debutto.

I fan dei “Zorzando” possono iniziare a sognare con il ritorno in tv della loro coppia di pupilli: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip saranno infatti protagonisti del nuovo format di Real Time This is my house, che vedrà l’influencer in qualità di conduttore e la showgirl nel cast. Dopo tante indiscrezioni, l’annuncio ufficiale è arrivato proprio dalla Orlando.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando di nuovo insieme: arriva This is my house

Un anno fa avevano fatto sognare numerosissimi fan per la loro speciale amicizia, nata passo dopo passo nella Casa del Grande Fratello Vip e consolidata anche fuori dalle telecamere.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno rappresentato un binomio perfetto per simpatia e complicità, entrando nel cuore dei telespettatori che hanno poi portato l’influencer alla vittoria. A distanza di un anno i “Zorzando“, come sono stati affettuosamente rinominati i due ex gieffini dal loro vasto seguito, tornano in tv sotto una nuova veste.

Tommaso Zorzi sarà infatti il conduttore di This is my house, traducibile in italiano con Questa è la mia casa, un nuovo format che andrà presto in onda su Real Time. Ad affiancarlo nel cast ci sarà proprio Stefania Orlando che, dopo giorni di indiscrezioni e rumors, ha ufficializzato la sua presenza nel format al fianco di numerosi altri colleghi.

Attraverso un post condiviso su Instagram, infatti, la showgirl ha svelato: “Sono molto felice di iniziare una nuova avventura con questo fantastico gruppo capitanato da @tommasozorzi, saremo il panel più fantastico che ci sia in #ThisIsMyHouse, prossimamente su #RealTime“.

This is my house, il nuovo format in onda su Real Time

This is my house rappresenta così un’assoluta novità per la televisione italiana, che andrà ad impreziosire il già ricco palinsesto di Real Time.

Attraverso il comunicato ufficiale di BBC Studios, ricondiviso anche da TvBlog, è possibile conoscere i primi dettagli di questo nuovo format: “Quattro concorrenti cercheranno di convincere una giuria composta da celebrità che quella che descrivono sia casa loro, ma solo uno dice la verità“.

Un gioco dunque di investigazione ed analisi, con 4 concorrenti che si fingono proprietari della casa che stanno descrivendo e raccontando ma che, alla fine, è dimora di uno solo di loro. Spetterà alla giuria scoprire il reale proprietario.