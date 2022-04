Attenzione a questo particolare segno dello Zodiaco che si arrabbia facilmente e non sempre si controlla

I segni che abitano lo Zodiaco sono in tutto 12 ed ognuno possiede caratteristiche diverse e specifiche, che li rendono unici. L’astrologia permette di indagare e scoprire sempre nuovi tratti dei segni zodiacali, così da poter stilare delle previsioni che permettono ad ognuno di noi di intuire l’andamento delle giornate. Il primo segno dello Zodiaco è l’Ariete, scopriamone le peculiarità, le affinità e le qualità che lo distinguono.

Le caratteristiche generali dell’Ariete

Il segno dell’Ariete è governato dall’elemento del fuoco, che gli permette di incendiarsi abbastanza facilmente e anche velocemente.

L’energia, la forza e l’istinto servono a questo segno per superare con determinazione ogni sfida che la vita ha in serbo, senza abbattersi alla prima difficoltà. Spesso, però, peccano di egocentrismo, apparendo agli occhi degli altri come superbi e narcisisti. Il successo, unito al potere, sono due obiettivi dei quali questo segno non riesce a fare a meno.

Ariete, amore e relazioni

La vita sentimentale di coloro che appartengono al segno dell’Ariete sarà, essenzialmente, determinata dal loro acceso temperamento, che potrebbe facilmente far scatenare liti, ma anche portate a dei passionali ricongiungimenti.

Se viene a mancare quel pizzico di competizione e sfida, la noia invade l’Ariete che finirà per rincorrere l’amato per ottenere il suo amore. Non sempre le relazioni serie e durature riescono ad entusiasmare gli Ariete, che tendono, anzi, a stufarsi velocemente per poi passare alla prossima conquista.

Ariete sul lavoro, determinazione e impegno

Proprio perché tendono a stancarsi facilmente delle situazioni monotone, i nati sotto il segno dell’Ariete non sono fatti per lavori di scrivania e d’ufficio. Preferiscono occupare ruoli più dinamici, possibilmente legati alla possibilità di viaggiare e spostarsi da un paese all’altro, continuando a lavorare con impegno e determinazione.

Questo segno potrebbe anche decidere di intraprendere il cammino della tecnologia e della comunicazione, oppure inseguire l’ambito artistico, data la loro spiccata creatività ed il senso estetico.