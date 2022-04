The Help: la trama ed il cast del film con Emma Stone e Octavia Spencer in onda su Rai1

The Help torna in onda su Rai1 a partire dalle ore 21:30 di mercoledì 20 aprile 2022. Scopri la trama, il cast e le curiosità del film con Emma Stone e Octavia Spencer.

Il canale nella prima serata di mercoledì 20 aprile 2022 propone l’intenso film del 2011 che mostra una caparbia storia di lotta al razzismo. La pellicola The Help viene trasmessa su Rai1 a partire dalle ore 21:25 e vede la partecipazione dei premi Oscar Emma Stone e Octavia Spencer impegnate a dare vita al racconto di una giornalista dei primi anni ’60 che in Mississippi, posto largamente permeto dal razzismo, decise di raccontare la vita dei bianchi dal punto di vista delle collaboratrici domestiche di colore che lavoravano nelle loro dimore.

The Help: le curiosità ed il cast ricco di premi Oscar

The Help è una pellicola del 2011 diretta da Tate Taylor, regista statunitense che si è consacrato presso il pubblico e la critica con questo lavoro sfruttando a meraviglia il soggetto tratto da un romanzo della scrittrice Kathryn Stockett, dal titolo omonimo de L’aiuto.

Il film è stato osannato dagli esperti del settore, con l’Academy che lo ha premiato con il Premio Oscar alla miglior attrice non protagonista alla grande interpretazione di Octavia Spencer. Al suo fianco nel cast campeggia anche un altro Premio Oscar come Emma Stone, considerata una delle attrici più apprezzate della sua generazione impostasi con film come Birdman, La Favorita ed ovviamente La La Land.

Il terzo Premio Oscar che ha preso parte alla pellicola è Viola Davis, apprezzatissima interprete americana migliore attrice non protagonista per il film Barriere, mentre chiudono il cast gli altri interpreti Bryce Dallas Howard e la famosa Jessica Chastain.

The Help: la trama della pellicola

Nella Mississippi nei primi anni sessanta vive una giovane laureata di nome Eugenia che ha iniziato a lavorare in un giornale dove cura una poco seguita rubrica per casalinghe.

Si fa chiamare Skeeter ed ad un certo punto per dare una svolta alla sua carriera le viene una geniale ed innovativa idea: raccontare il razzismo che affligge la sua città e che vorrebbe scardinare.

Elabora così una rubrica rinnovata che punta con forza sul racconto del contesto domestico che vivono le collaboratrici di colore raccogliendo le loro nude e crude dichiarazioni. Dopo un inizio zoppicante troverà sponda fertile in alcune lavoratrici come Aibileen e Minnie che decidono di raccontarsi e di raccontare le difficoltà che riscontrano sul posto di lavoro per far sapere a tutti come vengono trattate.