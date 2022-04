Tina Cipollari ancora tagliente a Uomini e Donne: “La dignità dove ce l’avete?”, commento puntata 20 aprile

Nella puntata del 20 aprile di Uomini e Donne, il pubblico televisivo è stato aggiornato sugli ultimi sviluppi di diversi protagonisti del dating show. Tra questi, anche la coppia formata da Daniela Manganaro e Davide è stata chiamata al centro dello studio televisivo, ma le cose non sono andate per il meglio.

Il feeling va a gonfie vele, invece, tra Diego Tavani e Aneta Buchtova.

Daniela Manganaro scatena l’ira di Tina Cipollari a Uomini e Donne

A Uomini e Donne la fregatura si nasconde dietro ogni angolo e anche i più insospettabili si rivelano, o prima o poi, per quello che sono. Nella puntata del 20 aprile è stata Daniela Manganaro a buttare giù la maschera, palesando il suo interesse per la lucina rossa.

Una malattia diffusa nello studio televisivo del dating show.

Dopo settimane a raccontarsi come una specie di paladina dell’amore vero, nella puntata del 20 aprile, la Dama ha trovato un’improbabile scusa per bidonare Davide. Dagli arcobaleni, i cuori e i fiori della scorsa puntata, Daniela Manganaro oggi ha improvvisamente chiuso in modo irreversibile la conoscenza con il Cavaliere: “Mi devo volere bene… Mancanza di rispetto… Queste parole dolci a me non servono più… Ho chiuso“.

La ragione della decisione? Il fatto che il Cavaliere non gli abbia concesso a parole l’esclusiva, ma l’abbia fatto in pratica: “Io lo faccio nei fatti, te lo vuoi nelle parole“. Che grande motivazione!

Tina Cipollari, comunque, ha approfittato della discussione in corso per sparare a zero contro le Dame, un po’ a casaccio: “La dignità dove ce l’avete?… Che è una spesa al supermercato?“.

Diego Tavani e Aneta Buchtova: un miraggio a Uomini e Donne?

Nel grande calderone di Uomini e Donne, pieno di protagonismo e falsità, oggi è comparso un miraggio. La coppia formata da Diego Tavani e Aneta Buchtova sembrano davvero due persone normali.

Potrebbe essere possibile?

Il curriculum di lui non fa ben sperare, ma, oggi, sembrava veramente presto dalla Dama: “Qualsiasi cosa con lei è divertente… Sento che mi sto legando… Bene a svegliarmi la mattina e a pensare che c’è lei“. Possibile che si sia convinto a lasciare il parterre?

Forse è troppo presto per crederci ma Aneta Buchtova sembra davvero carina, quindi, del tutto fuori contesto a Uomini e Donne. Speriamo non ci deluda pure lei.