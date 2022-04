Anziana 75enne conserva un uovo di Pasqua per oltre 60 anni: era un regalo speciale di suo padre

Un’anziana signora sta conservando da oltre 60 anni lo stesso uovo di Pasqua che le fu regalato quando era bambina. La donna, Hillion Fern, che ora ha 75 anni, ricevette l’uovo in regalo quando aveva solamente 13 anni, conservandolo gelosamente nel suo cellofan originale per preservarne la bellezza ed oggi è probabilmente l’uovo di Pasqua ancora confezionato più vecchio al mondo.

75enne conserva l’uovo di Pasqua: “Così carino che non volevo mangiarlo”

La 75enne ha raccontato ai media locali inglesi di ricordare “ancora il giorno in cui quell’uovo mi fu donato. Era così carino che non volevo mangiarlo”.

L’uovo le fu regalato nella Pasqua del 1960 da suo padre che lo fece commissionare la una bottega locale. “Ho pensato che avrei potuto tenerlo ancora un po’, fino alla Pentecoste”, ma poi non lo mangiò, tardandone nuovamente l’apertura fino a Natale.

Da lì, l’uovo non è mai più stato mangiato, “è diventata una specie di sfida, volevo vedere quanto sarei riuscita a resistere”, ed infine “mi sono abituata all’idea di tenerlo”. L’anziana signora si è anche detta stupita di essere riuscita a resistere così tanto a lungo, impressionandosi “della mia stessa forza di volontà, dato che ho sempre amato il cioccolato”.

Il regalo speciale del padre

L’uovo di Pasqua, insomma, le fu donato dal padre nel 1960 che lo commissionò, impreziosendolo con alcune decorazioni floreali di pasta di zucchero gialla.

Guardarlo le ricorda i tempi in cui il caro parente era ancora con lei, al punto che 60 anni dopo lo conserva ancora gelosamente. Oggi spende 80 sterline al mese per mantenere un apposito frigorifero che ne preserva l’integrità.

“Ora non potrei mangiarlo neppure se volessi”, ma non è un problema per l’anziana signora, “è diventato parte della famiglia e lo conserverò per sempre”. La donna oggi vive nel Galles, mentre l’uovo di Pasqua di 60 anni fa è rimasto in un magazzino nel Warwickshire, dove viveva da bambina.