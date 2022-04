Estrazione SuperEnalotto e 10 e lotto di oggi giovedì 21 aprile 2022: combinazioni vincenti e numeri estratti

Giovedì 21 aprile 2022 gli appassionati delle lotterie italiane si apprestano a vivere un’altra giornata in cerca di soddisfazioni. Alle ore 20:00 di oggi arriveranno a fare gola sia la combinazione vincente del SuperEnalotto che anche la serie vincente del 10eLotto, in compagnia dei loro ricchissimi premi. Il Jackpot del primo gioco è arrivato ormai ad essere il montepremi più alto d’Europa con un totale di 191 milioni di euro mentre i 20 numeri del 10eLotto sono pronti a dare nuove succulente vinvite a chi tenterà di pronosticarli.

Segui le estrazioni di oggi e scopri tutti i numeri che compongono la sestina vincente del SuperEnalotto, il numero Jolly e quello Superstar, e tutti e 20 i numeri vincenti del 10eLotto.

SuperEnalotto: la lotteria mette in palio il secondo montepremi più alto della storia

Giovedì 21 aprile 2022 per i giocatori del SuperEnalotto potrebbe essere una giornata storica nel caso in cui qualcuno di essi riuscisse a centrare la combinazione vincente.

Il gioco che in ogni estrazione fa sognare gli italiani, come riportato dal sito superenalotto.it, torna alle ore 20:00 per mettere in palio il secondo Jackpot più alto nella sua storia arrivato a stanziarsi alla cifra di 191 milioni di euro, e che tra l’altro ad oggi continua ad essere il Jackpot più alto al mondo.

Il SuperEnalotto spera di consegnare la sua ingente somma ad un nuovo multimilionario dopo che l’ultimo è riuscito a centrare la sestina vincente un anno fa nel maggio 2021, data dalla quale il Jackpot è ripartito senza sosta.

Il 2022 spera di poter aggiornare nuovamente l’elenco dei suoi vincitori del SuperEnalotto, ormai fermo da un anno. Nelle righe sotto vi riportiamo le vittorie più alte verificatesi nei concorsi del gioco, mostrandovi la classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto:

209,1 milioni di euro il 13/08/2019 – Lodi (LO) 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 – Bacheca dei Sistemi – 70 quote 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 – Vibo Valentia (VV) 156,2 milioni di euro il 22/05/2021 – Montappone (FM) 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 – Bagnone (MS) 139 milioni di euro il 09/02/2010 – Parma (PR) e Pistoia (PT) 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 – Caltanissetta (CL) 100,7 milioni di euro il 23/10/2008 – Catania (CT) 94,8 milioni di euro il 19/05/2012 – Catania (CT) 93,7 milioni di euro il 25/02/2017 – Mestrino (PD)

10eLotto: come funziona l’estrazione serale

Giovedì 21 aprile 2022 si terrà l’estrazione denominata serale del 10eLotto, ovvero quella accorpata all’estrazione dei numeri del Lotto.

Il gioco, che estrae una combinazione vincente di 20 numeri ogni 5 minuti, il martedì, giovedì e sabato si lega al suo predecessore più famoso e compone la sua serie vincente in questa maniera:

I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa ovviamente la undicesima ruota Nazionale. Nel caso in cui ci fossero dei numeri duplicati si prende il terzo a cominciare dalla prima ruota e così via.

Il 10eLotto permette anche di accorpare alla propria giocata anche il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria già a partire dal pronostico corretto di uno o di tutti questi numeri oro.