Estrazioni Lotto estrazione giovedì 21 aprile 2022: quali saranno i numeri vincenti

Si tiene oggi il secondo appuntamento con il gioco del Lotto a partire come sempre dalle ore 20:00 di giovedì 21 aprile 2022. Anche oggi sarà possibile giocare con i numeri che prendono posto su tutte le conosciute undici ruote del gioco, in grado di regalare enormi soddisfazioni a chi fosse in grado di pronosticarne l’uscita. Scopri tutti i numeri estratti a partire da qualche minuto dopo le ore 20:00, con i risultati che saranno consultabili sul nostro giornale.

Qui puoi trovare e confrontare le vecchie estrazioni del Lotto, così come quelle del Superenalotto. Non dimenticare che ogni giorno avvengono anche le estrazione del Million Day, consultale al link.

Estrazioni Lotto: le statistiche del gioco

Il gioco del Lotto è una lotteria che accompagnagli italiani da illo tempore e che sprona i suoi giocatori ad utilizzare le strategie più disparate per pronosticare correttamente i numeri che prendono posto sulle sue ruote. I giocatori per effettuare le proprie giocate si sono spesso affidatati alla cabala o alla smorfia, talvolta anche ai sogni.

Altri invece hanno spesso guardato alle interessanti statistiche che riguardano le estrazioni stesse del gioco, andando a spulciare tra queste per indirizzare le proprie giocate.

Quelle più note riguardano sicuramente i numeri ritardatari e quelli invece più frequenti, che per i tanti appassionati rappresentano da sempre un vero e proprio invito all’azione per dirigere le loro giocate.

Su questa pagina oggi ci occuperemo di quei numeri che si stanno facendo attendere troppo dai giocatori, diventando dei ritardatari seriali.

Ad oggi questi numeri vedono come capofila della particolare statistica il numero 8 sulla ruota di Napoli, assente ormai sulla ruota del capoluogo campano da ormai ben 155 estrazioni consecutive. Il numero sembra non volerne proprio sapere di tornare a fare capolino sulla ruota, con i giocatori che di certo faranno attenzione a questa interessante statistica sperando che il miracolo posssa avvenire.

Nel dettaglio dello schema riportato qui sotto scopriamo tutti i numeri che mancano da più tempo nelle estrazioni sulle ruote del gioco del Lotto, scoprendo quali sono i primi 10 ritardatari assoluti capitanati ovviamente dal capofila assente sulla ruota di Napoli:

Napoli 8 155 Palermo 6 112 Cagliari 15 107 Torino 58 92 Roma 21 85 Torino 45 84 Nazionale 82 83 Palermo 45 82 Milano 44 80 Torino 40 77

Gioca al Lotto in maniera responsabile

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.