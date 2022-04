Ron, chi è il cantante ospite a Big Show di Enrico Papi: età, carriera e vita privata dell’artista

Tra i volti noti dello spettacolo più sfuggenti c’è senz’altro Ron, il cantante di Dorno divenuto noto al grande pubblico per il brano Vorrei incontrarti fra cent’anni. Non si sa molto, infatti della sua vita privata – al contrario della sua carriera, costellata di ben noti successi sia nel mondo della musica che della recitazione.

Ron, vita privata del cantante di Vorrei incontrarti fra cent’anni

Ron, pseudonimo di Rosalino Cellamare nasce a Dorno (in provincia di Pavia) nel 1953 ma cresce a Garlasco. Gelosissimo della sua vita privata, è riuscito negli anni a non far trapelare alcuna indiscrezione sul proprio conto.

È infatti noto solamente che l’uomo non è sposato e non ha figli.

In molti negli anni si sono riferiti a lui parlando della sua omosessualità mai dichiarata e negli anni sono stati tantissimi i rumor sulla sua presunta relazione con l’amico e collega Lucio Dalla. Indiscrezioni che sono riprese alla morte dell’artista, quando Rosalino (come riportato da notizie musica) a Verissimo aveva tenuto a precisare che Marco Alemanno non era il compagno del cantante scomparso ma solamente una figura molto importante per lui.

Ron: gli inizi e il successo dell’artista di Dorno

Rosalino Cellamare si avvicina molto presto al mondo della musica grazie a suo fratello (Italo), che suona il pianoforte.

Inizia dunque a prendere lezioni di canto con la professoressa Adele Bartoli – che già ne 1967 lo iscrive all’importante concorso Milanese dal nome Fiera della Canzone Italiana.

Proprio grazie a questi contest si fa notare da un talent scout della RCA Italiana e proprio in quegli anni sottoscrive il suo primo contratto – e incontra per la prima volta il collega e amico Lucio Dalla. Proprio per l’artista bolognese scrive nel 1971 Piazza Grande, presentata al Festival di Sanremo nel 1972.

Nonostante il grande impegno nel mondo della musica il suo primo album viene inciso solamente nel 1973 (dal titolo Il bosco degli amanti). Tra i numerosi successi si ricorda soprattutto Vorrei incontrarti fra cent’anni, brano con cui è riuscito a vincere il Festival di Sanremo nel 1996.

Inoltre tra gli anni ’70 e ’80 l’uomo ha anche intrapreso la carriera di attore, recitando in Lezioni Private di Vittorio De Sisti (nel 1975) e in L’Agnese Va A Morire di Giuliano Montaldo (nel 1976).

Questa sera l’artista sarà ospite da Enrico Papi per il suo programma dal titolo Big Show, momento in cui non solo senz’altro proporrà i suoi brani più celebri ma ne approfitterà anche per ripercorrere i momenti più significativi della sua carriera.