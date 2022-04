Samuel Peron compie 40 anni: le sorprese di compleanno di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Samuel Peron spegne oggi 40 candeline e, per l'occasione, Oggi è un altro giorno lo celebra a dovere nella puntata di oggi: le sorprese di Serena Bortone.

Importanti festeggiamenti a Oggi è un altro giorno per uno degli ospiti fissi del programma. Oggi è infatti il compleanno di Samuel Peron, che raggiunge il traguardo dei 40 anni, e in studio Serena Bortone ha pensato ad una doppia sorpresa per lui: prima un gigantesco pacco regalo e, a seguire, un bellissimo filmato che ripercorre i momenti migliori del ballerino nella trasmissione di Rai1.

Samuel Peron spegne 40 candeline: è festa a Oggi è un altro giorno

A Oggi è un altro giorno inizio puntata nel segno dei festeggiamenti per uno degli ospiti di punta della trasmissione. Serena Bortone ha fatto un ingresso in studio decisamente insolito, portata in braccio da Samuel Peron che quest’oggi festeggia il compleanno.

In studio gli ospiti della conduttrice si stringono a lui riservandogli applausi e messaggi di auguri, con la padrona di casa che esclama, riferendosi ad altri due importanti avvenimenti che si celebrano oggi: “Ovviamente è il compleanno anche della Regina Elisabetta e della nascita di Roma, ma la cosa più importante è che Samuel Peron compie…“. Il ballerino conclude la frase svelando l’importante traguardo di vita raggiunto: “40 anni tondi tondi”.

In studio per lui si trova un gigantesco pacco regalo, tutto colorato, sotto il quale si cela una insperata “sorpresa”.

Dal pacco spunta infatti Memo Remigi, altro ospite fisso della trasmissione, che gli dedica un’interpretazione di Io ti darò di più.

Samuel Peron e il regalo di Serena Bortone: “Il nostro omaggio“

La seconda sorpresa ripercorre invece i migliori momenti vissuti da Samuel Peron a Oggi è un altro giorno.

Serena Bortone gli mostra infatti un filmato: “Questo è il nostro omaggio per immagini di tutte le cose meravigliosi e impegnative che hai combinato“. La clip ripercorre le esibizioni a passo di danza e le più divertenti gag che l’hanno visto protagonista in studio in tutte queste puntate.

Al termine del filmato, il ballerino e insegnante di danza di Ballando con le stelle ringrazia tutti per la sorpresa e si lascia andare ad una dolcissima dedica ai suoi compagni di viaggio: “Grazie, un bellissimo regalo, poi poterlo festeggiare qui con voi è una grandissima emozione. Io ho la possibilità di svegliarmi al mattino e di stare con le persone con le quali mi piace stare“.