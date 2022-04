Bimbo di 2 anni precipita dalla finestra della sua abitazione: dramma in provincia di Bergamo

Dramma a Lurano, provincia di Bergamo: un bambino di 2 anni sarebbe caduto dal secondo piano della sua casa, precipitato da una finestra per cause e dinamica ancora in via di accertamento.

Dramma a Lurano, in provincia di Bergamo, dove un bimbo di 2 anni sarebbe precipitato da una finestra dell’abitazione in cui vive con i genitori. Cause e dinamica sarebbero ancora in via di accertamento, mentre filtrano le prime informazioni sulle condizioni del piccolo dopo la caduta.

Bimbo di 2 anni cade dalla finestra della sua abitazione a Lurano

Il bimbo di 2 anni sarebbe caduto da una delle finestre della sua casa di Lurano, in provincia di Bergamo, nel pomeriggio di ieri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riporta il quotidiano locale L’eco di Bergamo, il minore si sarebbe arrampicato fino a raggiungere una finestra nel sottotetto del secondo piano e finendo per precipitare da un’altezza di circa 6 metri.

Al momento dell’accaduto non è chiaro se in casa fossero presenti entrambi i genitori.

Bimbo di 2 anni caduto dalla finestra a Lurano, le condizioni del piccolo

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, le condizioni del bambino caduto dalla finestra a Lurano sarebbero gravi. L’intervento dei soccorsi sarebbe stato tempestivo, sul posto i sanitari del 118, Vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. Il piccolo sarebbe stato trasportato con un elicottero all’ospedale di Brescia.

Stando alla ricostruzione, secondo alcuni elementi riportati dal quotidiano Il Giorno, il bimbo sarebbe stato trovato a terra da una donna che passava nella via in cui si trova l’abitazione della famiglia.

Sarebbe stata lei la prima persona a lanciare l’allarme dopo aver intuito il tenore dell’accaduto. A prestare i primi soccorsi sarebbe stato un medico dell’ambulatorio presso cui la stessa si trovava poco prima. Secondo quanto riferito da Bergamo News, il bimbo sarebbe sfuggito per pochi minuti all’attenzione dei parenti e si sarebbe sporto da una finestra senza vetri finendo per precipitare.

Nella caduta non avrebbe battuto la testa, ma il quadro sarebbe ritenuto serio per via di altre lesioni.