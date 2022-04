Coppia di chihuahua terrorizza una città: i cittadini locali li definiscono “sanguinosi teppisti messicani”

Una città sta vivendo mesi di terrore a causa di una coppia di chihuahua che attacca e aggredisce i passanti e gli animali. La consigliera locale ha spiegato di aver ricevuto numerose lamentele. Gli abitanti sono preoccupati soprattutto per i danni che potrebbero interessare il bestiame.

La città di Corsham dominata da due Chihuahua

Da qualche mese, la citta di Corsham, nel Wiltshire (Regno Unito), è assediata da due chihuahua che, nonostante le piccole dimensioni, terrorizzano gli abitanti. Gli abitanti della cittadina hanno raccontato di non poter più circolare in tranquillità per strada con i propri animali domestici, in particolare in una specifica zona della città molto “frequentata” dai piccoli animali.

I due cani hanno infastidito numerosi residenti, che di conseguenza li hanno definiti “sanguinosi teppisti messicani”, come spiega la stampa estera. Una persona sarebbe stata attaccata dai due chihuahua mentre passeggiava con i suoi due cani di grossa taglia.

Ruth Hopkinson, la consigliera di Corsham, ha raccontato alla stampa di ricevere spesso lamentele a riguardo. “Un residente mi ha chiamata informandomi che aveva avuto un incontro molto spiacevole con due cagnolini senza guinzaglio incrociati sulla strada principale“ ha detto.

La donna ha anche raccontato alcuni episodi vissuti dalle vittime: “Erano due cani di piccola taglia. L’uomo che mi ha avvisata ha un ex cane poliziotto, un pastore tedesco, quindi di grande stazza. Due chihuahua molto feroci hanno attaccato il suo beniamino. Ciò dimostra che le dimensioni di un cane non riflettono la loro aggressività”.

I due chihuahua non sarebbero randagi, ma il padrone non sarebbe intenzionato a tenerli al guinzaglio né a controllarli.

I chihuahua attaccano il bestiame: gli agricoltori sono preoccupati

La coppia di chihuahua arrecherebbe danni non solo agli animali domestici e ai relativi padroni, ma sarebbero anche responsabili di terrorizzare il bestiame delle fattorie.

Il consiglio locale e gli agricoltori del posto hanno mostrato preoccupazione, in particolare per i piccoli agnelli che potrebbero essere spaventati a morte dall’aggressività dei due chihuahua. Non avrebbero quindi timore per eventuali morsi o attacchi, ma per il panico che potrebbero provocare i due cagnolini.